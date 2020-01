Kommentti: Sami Vatanen pelaa kaikessa hiljaisuudessa komeaa NHL-kautta – tulevaisuuden ylle on kuitenkin langennut synkkä varjo

Sami Vatasen nimi on seuraavien viikkojen aikana varmasti esillä siirtoneuvotteluissa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

New Jersey Devilsin kausi on ollut pudotuspelitaiston kannalta ohi jo hyvän aikaa. Newarkissa vain pelaillaan ilman sen suurempaa panosta.

Joukkueen heikosta menestyksestä huolimatta Sami Vatanen pelaa paholaispaidassa komeaa kautta.

28-vuotias puolustaja on nakutellut 39 ottelussa tehopisteet 5+17=22. Se on yhdeksänneksi eniten kaikista suomalaispelaajista – ja Vatanen on pelannut muutaman pelin monia muita vähemmän. 44 pisteen tahdissa oleva Vatanen on matkalla piste-ennätykseensä.

Vatanen on ollut Devilsin alakerran johtohahmo. Viikko sitten hän pelasi ensi kertaa NHL-urallaan yli puoli tuntia ottelussa.

Vatanen on jättänyt varjoonsa yhdeksän miljoonaa kaudessa tienaavan supertähden P.K Subbanin, 30. Entinen Norris-voittaja on kaikissa tilastoissa reilusti suomalaista perässä ja joutuu katselemaan vierestä, kun Vatanen pyörittää peliä ykkösylivoimassa.

Viime vuosina Vatanen on jäänyt NHL:n nuoremman suomalaissukupolven tähtiloiston varjoon, mutta kaikessa hiljaisuudessa hänestä on kasvanut laadukas, parhaassa peli-iässään oleva puolustajakonkari.

Vatanen on nostanut sopivasti tasoaan juuri silloin, kun sillä on hänen uransa kannalta eniten merkitystä. Jyväskyläläinen pelaa nimittäin tällä hetkellä nelivuotisen ja yhteisarvoltaan muhkean 19,5 miljoonan dollarin sopimuksensa viimeistä vuotta. Tämän kauden jälkeen hänestä tulee ensi kertaa urallaan rajoittamaton vapaa agentti.

Se tuo varmasti lisämotivaatiota.

Sami Vatanen on heiluttanut tahtipuikkoa Devilsin takalinjoilla.

Pelipaita Vatasen yllä saattaa kuitenkin hyvinkin vaihtua jo ennen helmikuun 24. päivän siirtorajaa. Devils luopui jo joulukuussa ykköstähdestään Taylor Hallista, joka on Vatasen tavoin kesällä vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa joukkueen kanssa.

Suomalaisen kuluvan kauden mainiot otteet takaavat sen, että kilpailijat kyselevät tulevina viikkoina hyvin liikkuvan, kiekollisesti varman ja kokeneen rightin puolen yleispuolustajan perään.

Devilsin nykyjoukkueesta Vatanen on oikeastaan ainoa selvä pelinappula, jolla on merkittävää arvoa siirtomarkkinoilla.

– On minut ennenkin jo kaupattu. Kyllähän tässä voi sattua ja tapahtua mitä vain, mutta en minä sitä pahemmin mieti. Siihen on oltava valmis, kun se tapahtuu. Tai jos ei tapahdu, niin sitten ei tapahdu, tuumasi pari päivää sitten Vatanen, joka ei ole tullut tunnetuksi pelaajana, joka stressaa turhaan.

Vatanen myös mainitsi viihtyneensä mainiosti New Jerseyssä, jossa pelaa nyt kolmatta kauttaan. Ei siis ole suinkaan kirkossa kuulutettua, että Vatanen vaihtaa maisemaa.

Arveluttava loukkaantumishistoria

Devilsin näkökulmasta Vatasen kauppaamista saattaa kuitenkin puoltaa myös tämän loukkaantumishistoria. Sitoutumisessa Vataseen pitkäksi aikaa piilee normaalia suuremmat riskit.

Vatanen ei ole pystynyt pelaamaan seitsemän NHL-kautensa aikana kertaakaan täyttä runkosarjaa. Erityisesti viime aikojen useat päävammat ovat luoneet hänen uransa tulevaisuuden ylle synkän ja arvaamattoman varjon. Viime kaudella Vatanen oli sivussa yli 30 ottelusta.

Tälläkin kaudella Vatanen joutui jättämään marraskuussa neljä ottelua väliin aivotärähdyksen takia. Se oli jo kolmas päävamma puolentoista vuoden aikana. Eivätkä ne olleet Vatasen uran ensimmäiset aivotärähdykset.