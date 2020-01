Ehdotus NHL-miesten intin kuittaamisesta rahalla kuohuttaa – agentti kommentoi kollegansa puheita: ”NHL-pelaajan isän ideat...”

Jääkiekkoagentti Tomi Haula kohautti ehdottamalla, että NHL-tähdet voisivat kuitata varusmiespalveluksensa rahalahjoituksella Puolustusvoimille. Agentti Ilkka Larvan mukaan NHL-pelaajat eivät halua erityiskohtelua osakseen.

Loppuviikon kiivas puheenaihe on ollut suomalaisten NHL-pelaajien varusmiespalvelus. Aihe nousi esiin, kun tuore Urheilulehti kertoi, että urheilun supertähtienkin on nykyään vietettävä aikaa kasarmilla vähintään 3,5 kuukautta. Lähinnä PR-tempauksilta haiskahtavien lyhyiden palvelusten aika on ohi, mikä vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi Patrik Laineen, Aleksander Barkovin ja Mikko Rantasen varusmiesaikaan.

Porissa vaikuttava pelaaja-agentti Tomi Haula räväytti ehdottamalla, että NHL-pelaajat voisivat kuitata uran kannalta haasteellisen palvelusajan rahalla.

– Ehdotin, että pojat voisivat ostaa 50 000 eurolla rynnäkkökiväärejä. Jos pelaajat eivät mene armeijaan, se ei tarkoita sitä, etteivät he olisi isänmaallisia, Haula kertoi sanoneensa Puolustusvoimien urheilukoululle.

NHL-pelaaja Erik Haulan isän kommentti herätti paljon keskustelua. Nyt keskusteluun osallistuu myös NHL:n pelaajayhdistyksen rekisteröimä agentti Ilkka Larva. Larva edustaa isoa joukkoa suomalaisia jääkiekkotähtiä, kuten Mikael Granlundia, joka suoritti asepalveluksensa Puolustusvoimien urheilukoulussa vuonna 2011. Larva edustaa myös muiden muassa Barkovia.

– Voin puhua vain omien NHL-pelaajieni puolesta, mutta suurin osa heistä on suorittanut tai haluaa suorittaa varusmiespalveluksen. Tietääkseni suomalaisten NHL-pelaajien suuri enemmistö ylipäätään on halukas suorittamaan varusmiespalveluksen, Larva arvioi Ilta-Sanomille.

Agentti uskoo, että varusmiespalvelukseen halukkaiden ja haluttomien suhde on NHL-pelaajien joukossa sama kuin muunkin väestön keskuudessa.

– Asiakkaamme eivät halua kansalaisille erilaista kohtelua lain edessä ammatista riippuen. Puolustusvoimat ja Urheilukoulu ymmärtävät näiden NHL-suomalaisten erikoislaatuista tilannetta. Toivottavasti hyvä suhde NHL-pelaajien ja Puolustusvoimien välillä pysyy hyvänä.

Larva muistuttaa, että hänen kollegallaan Haulalla on oikeus mielipiteeseensä. Tomi Haulan poika Erik Haula, 28, ei ole vielä armeijaa käynyt.

– Yksittäisen NHL-pelaajan isän ideat ovat vapaassa yhteiskunnassa täysin sallittuja. Eduskunta sitten päättää, mitkä ideat äänestetään jatkoon. Kaikki vaan uurnille seuraavissa vaaleissa, myös NHL-pelaajien isät, Larva kommentoi.

– Kukapa ei haluaisi ostaa poikansa rahoilla valtiolle rynnäkkökivääriä?

Patrik Laine osallistui keskusteluun Ilta-Sanomien haastattelussa perjantaina. Winnipeg Jetsin maalipyssyn pitäisi astua armeijan harmaisiin ensi kesänä, mutta Laine uskoo olevansa tuolloin vielä liian kiireinen. Laine kokee kesäharjoittelun olevan hänen iässään niin tärkeää, ettei häntä luultavasti nähdä vielä ensi suvena armeijan leivissä.

Laine kuitenkin kokee, ettei hän ole oikeutettu luistamaan palveluksesta.