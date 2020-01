Huima tilastofakta maalitykki Pekka Rinteestä – hurja määrä suomalaisia jää taakse NHL:n kaikkien aikojen pistepörssissä

Pekka Rinne juhli ensimmäistä NHL-maaliaan yhdessä Mikael Granlundin kanssa. Granlundin tilillä on tasan sata NHL-osumaa enemmän kuin Rinteellä.

Nashvillen maalivahti Pekka Rinne teki NHL-uransa ensimmäisen maalin. Tehopisteitä hän on tehtaillut aikaisemminkin.

Nashvillen suomalaismaalivahti Pekka Rinne toteutti unelmansa ottelussa Chicago Blackhawksia vastaan. 37-vuotias Rinne laukoi pelin viimeisellä minuutilla kiekon oman maalinsa takaa vastustajan tyhjään maaliin ja sinetöi Nashvillen 5–2-vierasvoiton.

– Onneksi kiekko oli lättynä jäällä, ja pystyin nostamaan sen ylös. Tykkään leikitellä kiekon kanssa, ja olen aina unelmoinut maalin tekemisestä. Nyt tähdet olivat puolellani, Rinne sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Hänestä tuli NHL-historian kahdestoista maalivahti, joka on onnistunut maalinteossa. Tehopisteille 650 NHL-ottelun konkari on päässyt toki aikaisemminkin. Rinne on itse asiassa nyt saalistanut 1+13=14 tehopinnaa maailman kovimmassa kiekkoliigassa.

Pistesaalis nostaa Rinteen hämmästyttävän korkealle NHL:n suomalaispelaajien kaikkien aikojen tehopörssissä. Rinne on sijalla 111 ja jättää taakseen peräti 118 NHL:ssä pelannutta maanmiestään.

Kempeleen Kiekko-Kettujen kasvatti Rinne on tehnyt NHL:ssä enemmän pisteitä kuin mm. seuraavat Suomen jääkiekon suurnimet: Jarmo Kekäläinen (5+8=13 tehopistettä NHL:ssä), Timo Jutila (1+5=6), Arto Javanainen (4+1=5) ja Risto Jalo (0+3=3). Toki äsken mainitut kenttäpelaajat pelasivat urallaan huomattavasti Rinnettä vähemmän NHL-kamppailuja.

Rinne ei kuitenkaan ole eniten NHL-pisteitä tehnyt suomalaismaalivahti. Se kunnia kuuluu Kari Lehtoselle, jonka tilillä on huimat 28 NHL-pinnaa.