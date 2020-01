Pekka Rinne kertoo, kuinka kaikki sekosivat maalista – pukukopissa kaivettiin heti historiankirjat esiin: ”Äijät huusi ja hyppi”

Pekka Rinne teki maalin Chicagossa.

Pekka Rinteestä tuli perjantaiaamuna ensimmäinen maalivahti yli kuuteen vuoteen, joka onnistuu NHL:ssä maalinteossa.

Rinne sinetöi Nashvillen 5–2-vierasvoiton Chicagossa laukomalla kiekon viimeisellä minuutilla kotijoukkueen tyhjänä ammottaneeseen maaliin.

– Se on ollut aina yhdenlainen haave. Olen tykännyt aina pelata mailalla, niin onhan sitä kieltämättä haaveillut. Aina kun vastustaja ottaa maalivahdin pois, niin se käy mielessä, että jos tulisi sauma, Chicagon lentokentälle matkalla olleesta Predatorsin bussista tavoitettu Rinne kertoo.

– Mutta että se oikeasti menee sinne maaliin, niin onhan se aika harvinaista. Oli mieletön fiilis!

Rinne kertoo katsoneensa heti, että yritys painuu ohi vasemmalta. Jäähän osuessaan kiekko otti kuitenkin sopivan pompun oikealle ja lipui kohteeseen.

– Kaikki ovat vielä täällä bussissakin ihan fiiliksissä. Kuulemma kaikille ensimmäinen kerta, kun ovat joukkueessa, jossa maalivahti tekee maalin. Koko vaihtopenkki aivan sekaisin. Äijät huusi ja hyppi. Ihan kuin olisi ollut joku pleijarisarja ollut katkolla, Rinne kuvailee naurahtaen.

Nashvillen pukukopissa oli heti kaivettu virtuaaliset historiankirjat esiin, sillä kysyttäessä Rinne tietää heti olleensa NHL-historian 12:s osuman tilastoihinsa saanut maalivahti.

– Joo joku sen tarkisti heti ensimmäisenä.

Maalivahdin maalit ovat NHL:ssä todellisia harvinaisuuksia. Edellisen kerran sellainen oli nähty syksyllä 2013, kun nykyään Edmontonia edustava mailataituri Mike Smith onnistui Phoenixin paidassa.

Jo kaudella 2005–06 NHL-uransa aloittanut Rinne muistelee kokeilleensa maalia muutaman kerran.

– Pari kertaa olen ainakin missannut ihan reilusti ja kerran oli tosi lähellä pari vuotta sitten, mutta St. Louisin pakki Colton Parayko huitaisi korkealla mailalla pään yläpuolelta ilmasta hyvin lähteneen kudin katki jossakin punasen ja sinisen välissä.

– Onhan nuo sellaisia once in a lifetime -juttuja. En odota, että ihan heti tulee toista.

”Ilmapiirikin on ihan erilainen”

Nashvillen kausi on ollut toistaiseksi tuskainen. Aiemmin tällä viikolla seura antoi kenkää päävalmentajalleen Peter Laviolettelle ja pestasi tilalle aiemmin tällä kaudella New Jerseystä monoa saaneen John Hynesin.

Chicagossa otettu vierasvoitto oli ensimmäinen uuden päävalmentajan alaisuudessa.

– Meillä on ollut kieltämättä tosia vaikeaa. Laviolette oli meille pitkään ihan loistava valmentaja ja saavutimme hänen alaisuudessa paljon, en tarkoita sitä, että hän olisi ollut huono, mutta kyllähän nyt ilmapiirikin on ihan erilainen.

– Nyt aistii, että kaikki haluavat tehdä vaikutuksen uuteen koutsiin, ja tunnelma on paljon vapautuneempi kopissa. Kun ei ole mitään historiaa tämän valmentajan kanssa, niin jokainen haluaa näyttää. Kaikki ovat positiivisia ja joukkueessa on hyvä fiilis.

Nashvillen kopissa on nyt aiempaa parempi ilmapiiri.

Koko joukkueen villinnyt Rinteen maali antoi todennäköisesti vielä lisäpiristysruiskeen valmentajavaihdoksen jälkeen muutenkin virkistyneeseen Predatorsiin.

Kauden ennakkokaavailuissa potentiaalisten mestarikandidaattien joukkoon laskettu Nashville nousi voitolla läntisen konferenssin kymmenenneksi. Pitkään jatkuneesta alavireestä huolimatta sillä on vielä täydet mahdollisuudet mihin vain. Pudotuspeliviivaan on matkaa viisi pistettä, mutta Nashville on pelannut pari peliä muita vähemmän.

Rinteen maali saattoi hyvinkin olla eräänlainen käännekohta Nashvillen kaudelle.

– Toivottavasti voimme kauden jälkeen katsoa taaksepäin ja ympyröidä kalenterista tämän päivän, että tuolloin lähti meidän nousumme. Totta kai me kaikki toivomme sitä.

Maalivahtien maalit NHL:ssä

Maalivahdin itse laukomat maalit tummennettuna.