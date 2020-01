Pekka Rinne teki maalin! Suomalaismaalivahti kirjasi nimensä harvinaiseen joukkoon NHL:ssä: ”Olen aina unelmoinut”

Nashvillen suomalaismaalivahti osui Chicagon verkkoon.

Pekka Rinteestä tuli varhain perjantaiaamuna ensimmäinen maalivahti yli kuuteen vuoteen, joka tekee NHL:ssä maalin.

Rinne upotti 5–2-osuman tyhjään maaliin vierasottelussa Chicagoa vastaan ajassa 59.38.

Nashville oli juuri hetkeä aiemmin tehnyt neljännen osumansa tyhjään maaliin, mutta Chicago päätti ottaa vielä uudelleen maalivahtinsa pois. Rinne katkaisi maalinsa takana rännikiekon ja kun vastustajat eivät olleet vielä lähettyvillä, hän päätti yrittää maalia.

Rinne lähetti korkean yrityksen kohti 60 metrin päässä häämöttänyttä maalia. Kiekko laskeutui jäähän sopivasti Chicagon pelaajien selustaan joukkueen puolustussiniviivan kupeeseen ja rullasi tyhjänä ammottaneeseen maaliin.

Edellisen kerran maalivahti oli tehnyt maalin NHL-ottelussa lokakuussa 2013, kun nykyään Edmontonissa pelaava, silloin Phoenixia edustanut Mike Smith onnistui.

Rinne oli ottelussa kovassa vedossa, sillä maalinsa lisäksi hän venyi kiekon tielle 29 kertaa ja torjui Nashvillen uudelle päävalmentajalle John Hynesille tämän ensimmäisen voiton uuden seuran peräsimessä.

– Sen tuntui melko uskomattomalta, en voi valehdella, Rinne myhäili Nashvillen Fox Sportsin tv-haastattelussa ottelun jälkeen.

Rinne oli silminnähden innoissaan huimasta tempustaan. 37-vuotiaan konkarivahdin kasvoja koristi haastattelussa poikkeuksellisen leveä hymy.

– En ollut koskaan aiemmin tehnyt maalia!

– Tykkään käsitellä kiekkoa ja olen aina unelmoinut tekeväni maalin. Vihdoin se tapahtui, kempeleläinen hehkutti.

Kyseessä oli vasta 15. kerta NHL:n yli satavuotisessa historiassa, kun maalivahdille kirjataan tilastoihin maali. Maalintekijöitä on 12, sillä Ron Hextallilla (2) ja Martin Brodeurilla (3) on tilillään useampi kuin yksi osuma.

15 maalista kuitenkin vain kahdeksan on ollut maalivahdin itse laukomia. Muissa seitsemässä vastustaja on syöttänyt kiekon omaan maaliin, ja viimeisenä toisesta joukkueesta siihen koskenut pelaaja on ollut maalivahti.

Suomalaismaalivahdeista ennen Rinnettä maalin oli saanut tililleen vain Buffaloa edustanut Mika Noronen, jolle merkittiin vastustajan oma maali helmikuussa 2004.

