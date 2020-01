Katerina Jokinen on pöyristynyt Florida Panthersin vaatimattomasta kunnianosoituksesta hänen Olli-miehelleen.

Katerina Jokinen kritisoi keskiviikkona julkisesti Florida Panthersin tapaa kunnioittaa aviomiehensä Olli Jokisen uraa.

Katerina Jokista harmittaa se, kuinka vaatimaton Ollin saavutuksia esittelevä vitriini on seuran kotihallissa BB&T Centerissä. Vaikka Olli Jokinen on Panthersin kaikkien aikojen paras maalintekijä (188 NHL-osumaa) ja pistemies (419 tehopistettä), saavutukset eivät näy Katerina Jokisen mielestä hallin käytävillä riittävän hienosti.

Katerina Jokinen avautui asiasta Twitterissä. Hänen mukaansa esimerkiksi maalivahti John Vanbiesbrouckilla, joka pelasi Floridassa vuodet 1993–1998, on paljon Olli Jokista hienompi vitriini.

– Aito kysymys teille, Florida Panthers: ettekö pystyneet parempaan?

– Ei millään pahalla, mutta tämä on noloa. Olli ei edes koskaan pelannut tässä paidassa, Katerina Jokinen kirjoitti.

Katerina Jokisen kritiikki huomattiin laajalti Suomessa ja Pohjois-Amerikassa. Siitä uutisoi muun muassa kanadalainen mediajätti TSN kevyempiin uutisiin keskittyvällä BarDown-sivustolla.

Asiasta heräsi myös keskustelu Twitterissä, johon Katerina Jokinen osallistui. Hän vastasi Jack Powellille, joka ihmetteli, miksi Katerina ei ole vain kiitollinen miehensä saamasta kunnianosoituksesta.

– Voi Jack, oletko seuran palkkalistoilla? Tämä ei ole pikkumaisuutta, haluaisin vain nähdä vilpitöntä kiitollisuutta. Kiitos kuitenkin mielipiteestäsi, Katerina Jokinen kirjoitti Twitterissä.

Katerina Jokisen mukaan vaatimaton vitriini on ollut hallissa jo vuosia.

– En ole halunnut sanoa mitään. Lahjoitimme Panthersille Ollin ensimmäiset luistimet ja pelipaidan, mutta seura kadotti ne. Tämä vitriini on ollut tässä kunnossa siitä asti. Panthers on hoitanut muita juttuja tosi hyvin, mutta tämä on kaikkea muuta. Piste.

Katerina ja Olli Jokinen ovat olleet naimisissa pian kaksi vuosikymmentä. Pariskunnalla on kolme lasta.