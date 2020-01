NHL:n kovavireisimpänä suomalaisena paistattelee todellinen yllättäjä – alakerran isäntä on pannut syöttöklinikan pystyyn

Esa Lindell on kunnostautunut yllättävässä roolissa.

Esa Lindell on yltynyt elämänsä tehovireeseen.

Dallas Starsin Esa Lindell kasvatti pisteputkensa jo neljän ottelun mittaiseksi 2–1-vierasvoitossa Los Angeleista.

Kotijoukkue johti vielä avauserän jälkeen peliä, mutta toisessa erässä Dallas kampesi rinnalle ja ohi.

Lindell alusti molemmat joukkueen maalit. Ensin suomalaispuolustaja petasi Jamie Bennin ylivoimamaalin. Heti seuraavassa vaihdossa Lindell heitti kiekon puolustusalueelta keskialueelle, ja Blake Comeau rynni tekemään voittomaaliksi jääneen osuman.

Yhdeksi koko NHL:n parhaista puolustusosaston erikoismiehistä profiloitunut Lindell on kerännyt neljän edellisen pelin aikana nyt peräti seitsemän syöttöpistettä.

Sinä aikana Dallas on tehnyt yhteensä 14 maalia, joten Lindell on syöttänyt niistä peräti puolet. Dallas on voittanut otteluista jokaisen.

Lindellin tehovire on täysin poikkeuksellinen. Kolmen aiemman NHL-kautensa aikana hän ei ollut tehnyt koskaan pisteitä yli kahdessa peräkkäisessä ottelussa.

Kuluvalla kaudella Lindellin pistesaldo 43 pelin jälkeen on 2+16=18. Hänen ennätyksensä on viime kauden 32 pistettä.

Laine osui rankkarista

Winnipeg Jets kaatoi Toronto Maple Leafsin vieraskaukalossa voittomaalikisan jälkeen 4–3.

Peräti 22 minuuttia pelannut Patrik Laine ei kerännyt ottelussa tehopisteitä mutta laukoi voittomaalikisan neljäntenä laukojana viuhuvalla rannelaukauksella kiekon reppuun.

Voittomaalikisan kooste:

Laineella oli paikka niitata peli selväksi, kun Toronto jahtasi lopussa tasoitusta ilman maalivahtia. Suomalainen ei kuitenkaan onnistunut laukomaan kiekkoa tyhjään maaliin hyökkäysalueella pienoisen häirinnän keskeltä.

Hetkeä myöhemmin hurjavireinen Auston Matthews tasoitti illan toisellaan pelin 3–3:een ajassa 59.46.

Toronton suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen syötti yhden kotijoukkueen maaleista. Kapanen on heti Lindellin jälkeen ollut viime peleissä toiseksi tehokkain suomalainen. Neljän edellispelin saldo on 2+4.