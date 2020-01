Tuukka Rask hurmasi komeilla torjunnoillaan – kunnostautui myös syöttäjänä

Nashville Predators on sukeltanut NHL:ssä syvälle.

Boston Bruinsin Tuukka Rask kunnostautui jääkiekon NHL:n tiistain sarjakierroksella monessa. Bruinsin maalivahti torjui totutulla varmuudella 33 laukausta ja johti joukkueensa 6–2-vierasvoittoon Nashville Predatorsista.

Rask sai tililleen myös syöttöpisteen, kun hän sysäsi ottelun viimeisellä minuutilla kiekon David Krejcille, joka nosti kiekon kavennusosumaa ilman maalivahtia hakeneen Nashvillen tyhjään pömpeliin. Predatorsin maalilla Pekka Rinteelle kertyi 30 torjuntaa.

Syöttöpiste oli Raskin ensimmäinen tällä kaudella. Suomalaisvahdeista maalisyötön ovat tällä kaudella kirjauttaneet myös Columbuksen Joonas Korpisalo ja Rinne, joka on saldonnut kaksi syöttöpistettä.

Boston johti ottelua kaiken aikaa. Mikael Granlund toi 2–4-kavennuksellaan Nashvillen kahden maalin päähän pari minuuttia ennen loppua.

– Menimme johtoon, kasvatimme sitä, tapoimme jäähyjä ja taistelimme tiukasti oman maalin edessä. Jokainen pelaajamme kunnostautui, Rask kertoi Boston Globen mukaan.

Hänen äitinsä Irja oli tullut katsomaan ottelua Nashvilleen. Erotetun Peter Lavioletten korvannut John Hynes debytoi Nashvillen päävalmentajana.

Viime vuosina tasaiseen menestykseen tottunut Nashville on sukeltanut syvälle. Se on hävinnyt kuudesta edellisestä ottelustaan viisi ja valunut länsilohkossa pudotuspelipaikkojen ulkopuolelle.

St. Louisin Mikkola debytoi NHL:ssä

Itälohkossa Tampa Bayn suunta on täysin päinvastainen kuin Nashvillellä. Tampa otti kahdeksannen peräkkäisen voittonsa, kun se murskasi kotikaukalossaan Vancouverin 9–2.

Tampa Bayn Carter Verhaeghe teki kolmella maalillaan NHL-uransa ensimmäisen hattutempun.

Puolustaja Niko Mikkola, 23, teki NHL-debyyttinsä St. Louis Bluesissa. Hän pelasi 12,5 minuuttia, kun St. Louis kaatoi San Jose Sharksin kotonaan 3–2.

Mikkola pelasi alkukauden AHL:ssä farmiseura San Antonio Rampagessa.

Mikkola on tällä kaudella 39. suomalainen kenttäpelaaja, joka on päässyt peliminuuttien makuun NHL:ssä. Suomalaisten kenttäpelaajien ennätysmäärä NHL:ssä on viime runkosarjakaudelta, 41.

Washingtonin Aleksandr Ovetshkin teki kaksi maalia 1–6 hävinneen Ottawan verkkoon. Osumillaan Ovetshkin kipusi NHL:n kaikkien aikojen maalitilastossa Teemu Selänteen rinnalle. Molemmilla on koossa 684 runkosarjamaalia.