Kommentti: NHL:n nukkuva karhu on herännyt – hirmutykistö kävi leimaamassa kellokorttinsa

Tampa Bay Lightning jyskyttää täyttä höyryä kohti sarjataulukon kärkeä, ja sinne se myös jää, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Viime kaudella NHL:n historian voittoennätystä (62) sensaatiomaisen ylivoimaisen runkosarjan päätteeksi sivunnut Tampa Bay Lightning lähti kuluvaan kauteen jälleen suurimpana mestarisuosikkina.

Alkukausi oli kuitenkin todella tahmea. Se lojui kuukausikaupalla pudotuspeliviivan alapuolella. Otteita kaukalossa leimasi välinpitämättömyys, ja viime kaudelta tuttu peli-ilo loisti poissaolollaan.

Vaikutti siltä, että koko kiekkomaailman viime keväänä pysäyttänyt pudotuspelishokki jätti jälkensä vielä syyskauteenkin.

Kaikki ei ollut Tampassa syksyllä kuin lintukodossa. Vielä joulukuun alussa joukkueen ykköstähti Nikita Kutsherov joutui puremaan nöyryyttävästi mailansa tuppea penkin päässä koko kolmannen erän löysäilynsä jälkeen.

Nyt, runkosarjan taituttua jälkimmäiselle puolikkaalle, nukkuva karhu on kuitenkin herännyt.

Runkosarjan ensimmäisen kolmanneksen jalat pöydällä lonkkaa vetänyt hirmutykistö on vihdoin leimannut kellokorttinsa ja saapunut töihin.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Tampa järjesti hurjan näytöksen, kun se luuttusi Vancouverilla jäätä luvuin 9–2.

Voitto oli joukkueelle kahdeksas peräkkäinen.

Ei Vancouverin mikään heittopussi pitänyt olla, sillä se saapui vierasotteluun seitsemän pelin voittoputkessa.

Tampa jyrää tällä hetkellä täyttä höyryä kohti itäisen konferenssin kärkisijoja, ja sinne se myös jää.

Aivan kuin John Cooperin miehistö olisi vain päättänyt painaa alkukauden verkkaisen huviajelun jälkeen yhtäkkiä kaasun pohjaan ja kurvannut muiden sekaan moottoritielle – ja heti omalle paikalleen ohituskaistalle.

Victor Hedman (vas.) valittiin toissa kaudella NHL:n parhaaksi puolustajaksi ja Andrei Vasilevski viime kaudella sarjan parhaaksi maalivahdiksi.

Materiaaliltaan Tampa on NHL:n aatelia. Nyt se on vihdoin alkanut pelata sen edellyttämällä tavalla.

Joukkueen yksilötaito ja maalintekovoima on sarjan kirkkainta eliittiä. Se kykenee pelaamaan erittäin monipuolisesti eikä ole vain tutun tavaramerkkinsä, huippunopean ja viihdyttävän kiekkokontrollipelaamisen varassa.

Viime aikoina pelaamiseen on löytynyt myös alkukaudella kadoksissa ollutta kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta.

Kun lisäksi joukkueen ylivoima jauhaa tulosta koko sarjan kovimmilla tehoilla ja puolustava Vezina-voittaja Andrei Vasilevski on palannut tolppien välisessä tasolleen, vastustajat ovat jälleen hätää kärsimässä Tampan kynsissä.

Tampa on noussut takaisin suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Kuumin haastaja on huiman monipuolinen Washington Capitals, joka takoo lähes illasta toiseen jäätävää jälkeä ilman että sen on tarvinnut lyödä pöytään lähellekään parasta.

Tampassa opittiin viime kaudella kantapään kautta, ettei runkosarjassa jaeta mestaruuksia. Siitä kielivät myös alkukauden hengettömät otteet.

Tätä joukkuetta ei punnita millään tavalla vielä runkosarjassa.