Sami Nikun tilanne puhuttaa NHL:ssä – Winnipeg Jetsin päävalmentaja tyrmäsi teoriat rangaistuksesta välikohtauksen jälkeen

Sami Nikun vähäinen peliaika NHL:ssä on puhuttanut.

Suomalaispuolustaja Sami Niku pääsi tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pitkästä aikaa tositoimiin NHL:ssä. Niku, 23, pelasi vierasottelussa Montreal Canadiensia vastaan vaatimattomat 13.21.

Se oli vasta kauden toinen NHL-ottelu Nikulle, joka valittiin AHL:n parhaaksi puolustajaksi jo kaudella 2017–18 ja joka on pelannut AHL:ssä tällä kaudella 18 ottelua tehoin 3+11=14.

Ylen maanantaina julkaistussa artikkelissa spekuloitiin Nikun luonteen vaikutuksella hänen vähäiseen vastuuseensa ylhäällä NHL:ssä. Niku myönsi jutussa temperamenttisuutensa.

– Kyllä se voi olla yksi syy siihen, miksi minua on pidetty alhaalla. Ehkä he yrittävät tällä tavoin kasvattaa minua aikuiseksi, vaikka itse kyllä koen jo olevani aikuinen. Varmasti temperamentti ylipäätään on sellainen asia, mikä on saattanut välillä hiekoittaa tietä urallani. Hommat ovat vaikeutuneet, kun on palanut kiinni ja on tullut hölmöiltyä.

Jutussa mainittiin myös aiemmin syksyllä tapahtunut selkkaus. Niku otti syksyllä harjoituksissa väitetysti yhteen Jetsin apuvalmentajan Charlie Huddyn kanssa.

– Ei siinä ollut mitään. Väärinymmärrys. Pyysin anteeksi emmekä ajattele sitä, Niku sanoi The Athleticin mukaan maanantaina Montrealissa.

Jetsin pääkäskijä Paul Maurice ei hänkään vaikuttanut pitävän asiaa kovin merkityksellisenä.

– Niku luuli, että harjoitukset olivat ohi ennen kuin ne olivat ohi. Niin ei käynyt ensi kertaa. Se on tavallaan huvittavaa.

Maurice tyrmäsi teoriat siitä, että Nikun vähäinen NHL-vastuu joutuisi siitä, että häntä olisi esimerkiksi rangaistu yhteenotostaan Huddyn kanssa.

– Sami Niku joutui auto-onnettomuuteen kaksi päivää ennen harjoitusleirin alkua. Sitten hän oli nivusvamman takia 1,5 kuukautta sivussa, ja Winnipeg Jets voitti sen aikana hirveän määrän pelejä. Sitten hänellä oli erittäin rankka vamma, jonka kanssa hän ei voinut luistella, joten hän oli toiset 1,5 kuukautta sivussa. Odotimme hänen tervehtyvän. Hän pelasi pari peliä farmissa ja nyt hän on taas täällä. Siinä kerrottuna Samin tilanne. Hänen kanssaan ei ole mitään polemiikkia.