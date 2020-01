NHL-tähti esitti suoran pyynnön faneille – kiekkovaikuttaja lyttäsi: ”Jos aiot olla noin tyhmä, älä tee sitä kameran edessä”

Brian Burke murahteli Dylan Larkinille, joka ei halua NHL:n tähdistöpeliin.

– Pyydän, älkää äänestäkö minua. Pidän vapaapäivistä enemmän.

Suoraa puhetta. Detroit Red Wingsin amerikkalaishyökkääjä Dylan Larkin naurahti viime viikolla tv-kameroille, ettei häntä pahemmin napostele NHL:n tähdistöottelu, jonka viimeinen faniäänestysvaihe pyörähti käyntiin pian Larkinin lausahduksen jälkeen.

Tähdistötapahtuma järjestetään tänä vuonna Detroitin naapurissa St. Louisissa tammikuun viimeisenä viikonloppuna.

Larkin on aiemmin ollut mukana tähdistöottelussa tulokaskaudellaan eli talvella 2016. Yhdysvaltojen maajoukkueessa peräti viidet peräkkäiset MM-kisat pelanneen laitahyökkääjän kommentit eivät ilahduttaneet vanhan liiton linjauksistaan tunnettua Brian Burkea, jolla on takanaan pitkä ura NHL:ssä ja mm. Stanley Cup Anaheim Ducksin GM:nä 2007.

– Tuo on typerää. Hän on hyvä poika ja hyvä pelaaja, mutta kyseessä on tosi tärkeä viikonloppu liigalle ja sen kumppaneille, Burke murahti.

– Pelaajilla on oikeus jättäytyä pois, kun puhutaan vaikkapa Aleksandr Ovetshkinista, joka on pelannut varmaan 12:ssa tai 15:ssa tähdistöpelissä. Hän on pelannut maajoukkuepelejä ja ties mitä muuta, lukuisia pudotuspelikeväitä. Kun on tehnyt sen kaiken, tälle pelille voi sanoa ei, Burke sanoi Sportsnetillä.

Ovetshkin ilmoitti tammikuun alussa jättävänsä tämänvuotisen tähdistöpelin väliin. Venäläistykki on osallistunut tapahtumaan kymmenen kertaa.

Jos Burke olisi Red Wingsin GM, hän lyttäisi Larkinin henkilökohtaisesti.

– Jos aiot olla noin tyhmä, älä tee sitä kameran edessä, Burke ilmoitti viestikseen.

Viime kaudella 73 (32+41) pistettä takonut Larkin on tällä kaudella tehtaillut 10+17=27 pinnaa 43 ottelussa surkean Red Wingsin varakapteenina. Hän kaipasi vapaapäiviä mutta sanoi myös, että ehdolla on varmasti parempiakin vaihtoehtoja.