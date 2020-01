Emil Larmi päätyi erikoisten sattumusten kautta pukemaan Pittsburgh Penguinsin paidan ensi kertaa NHL-ottelussa.

Emil Larmin lauantai-ilta kului yllättäen Montrealissa Pittsburgh Penguinsin NHL-joukkueen matkassa.

Sitä ei vielä perjantaina olisi kukaan osannut arvata, eikä Larmi, 23, enää sunnuntaina suurella todennäköisyydellä ole joukkueen mukana.

Viime keväänä HPK:n Suomen mestariksi torjuneen maalivahdin yllätysvisiitti NHL:ssä tuli erikoisten sattumusten kautta.

Penguins oli päättänyt jättää viime ajat loisteliaasti torjuneen Tristan Jarry lepäämään kotiin lauantain vierasottelun ajaksi, sillä jo sunnuntaina joukkue pelaa kotikaukalossaan seuraavan kamppailun, ja kyseessä oli vain yksittäinen vieraspeli.

Se kutsui AHL:stä ylös kolmosmaalivahtinsa Casey DeSmithin, mutta alle vuorokausi ennen ottelua kävikin ilmi, että tämä oli hukannut passinsa, eikä asiaa Kanadan-lennolle ollut.

Seuran tämän hetken nokkimisjärjestyksessä neljäntenä olevalla maalivahdilla Dustin Tokarskilla on tällä hetkellä pelkkä AHL-sopimus, joten katse piti kääntää ECHL:ään ja Larmiin.

– Oltiin matkustamassa perjantaina bussilla jonnekin paikkakunnalle, jonka nimeä en edes muista. Noin tunti ennen kuin oltiin perillä, valmentaja tuli yhtäkkiä kysymään, onko minulla passia, Larmi kertasi Montrealissa lauantai-illan ottelun jälkeen.

– Sanoin, että kyllä se hoituu, jos tarvitaan. Ei minulla ollut hajua, miksi se sitä kyselee. Ajattelin, että tulisikohan tästä sitten lähtö Wilkesiin (AHL-joukkueeseen), kun olin lukenut, että Casey nostetaan sieltä ylös.

Yllätys oli melkoinen, kun lahtelaiselle selvisi, miksi asiakirjaa tiedusteltiin.

– Seuraavaksi mulle sanottiin, että lähdet illalla tai aikaisin aamulla Montrealiin. Katsoin äkkiä, että jahas, Pittsburghilla näkyy olevan peli Montrealissa.

– Nyt ollaan sitten täällä. Ei tänne varmaan ihan joka päivä ECHL:stä tulla. On tämä ihmeellinen maailma, Larmi naureskeli.

Vaikka bussin määränpää ei jäänyt mieleen, Larmi muisti sentään lentäneensä Montrealiin Ohion osavaltiosta. Penguinsin pelipäivän aamujäille hän ei ehtinyt vaan marssi suoraan illan otteluun.

– Neljältä aamulla heräsin, kuudelta lähti lento ja yhdellä välilaskulla tulin tänne.

– Ykkösluokassa sain lentää!

23-vuotias suomalaistorjuja pääsi pukemaan ensi kertaa NHL-ottelussa Pittsburghin pelipaidan, mutta debyyttiä ei vielä tilastoihin kirjattu. Larmi seurasi joukkueensa 3–2-jatkoaikavoittoon päättyneen ottelun kaukalon laidalta.

Numeron 60 saanut Larmi liittyi joukkuekaveriensa seuraan juhlistamaan jatkoaikavoittoa.

Montrealissa vierasjoukkueen varavahti ei mahdu istumaan vaihtoaitioon vaan joutuu seuraamaan ottelua toisella puolen kaukaloa vieraskoppiin vievällä kapealla pelaajakäytävällä yleisön ympäröimänä.

– Joo penkille asti ei vielä riittänyt. Sain sentään katsella NHL-peliä kamat päällä katsomossa, Larmi naurahti.

– Ei vaan, olihan tämä ihan mahtava kokemus. Vielä tällaisessa paikassa! Taitaa olla vissiin hienoimpia paikkoja, mitä NHL:ssä on tarjota.

Vaikea alkukausi

Larmin ensimmäinen kausi Pohjois-Amerikassa on ollut toistaiseksi haastava. AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsinssa vyöllä on viisi ottelua. Niistä Larmi on voittanut vain yhden, torjuntaprosentti on surkea 86,1 ja päästettyjen maalien keskiarvo karmea 4,43.

ECHL:ssä Wheelingin joukkueessa Larmi on sen sijaan pelannut neljä ottelua loistavasti. Torjuntaprosentti näyttää lukemia 95,9 ja päästettyjen maalien keskiarvo vaivaiset 1,51.

Larmin kautta on sotkenut myös aivotärähdys, joka pakotti hänet toviksi sivuun tositoimista.

– Tässä on ollut aika hankala tilanne, kun on paljon hyviä veskareita. Loukkaantumisen jälkeen on ollut vähän hankala päästä takaisin hommaan mukaan. Nyt ECHL:ssä meni tosin hyvin, mutta tietty sarjan taso on vähän erilainen.

– Oli tarkoitus pelata nyt muutama peli Wheelingissä. Se visiitti jäi kahteen peliin, kun tuli kutsu tänne. Mutta luulenpa, etten enää huomenna ole tämän jengin mukana.

Rentona ja hyväntuulisena Montrealin Centre Bellin uumenissa tarinoinut Larmi ei ole heikosta alusta huolimatta menettänyt toivoaan Amerikan-valloitukseltaan.

– Eihän tämä aina ihan niin mene kuin itse haluaisi, mutta se on tehtävä, mikä on tehtävä. Kuitenkin päämäärä on edelleen, että täällä Pittsburgin kopissa pyörisin enemmän. Tiedän, että siihen kykenen.

Helpoksi Larmin urakkaa ei ole tehty, sillä nokkimisjärjestyksessä edellä on monta kovaa veräjänvartijaa.

– Tässä vuorokauden aikana on tullut huomattua, että täällä voi paljon tapahtua aika nopeastikin. Ei auta pitää kuin huolen, että itse kehittyy ja menee eteenpäin. Koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua.