Kaapo Kakko onnistui vihdoin! Patrik Laine tulitti hurjan uuden ennätyksensä, teki myös maalin

Kaapo Kakko katkaisi 19 pelin maalittoman putkensa.

Pitkälle toista kuukautta tehottomana varjojen mailla vaellellut Kaapo Kakko osui pitkästä aikaa kultasuoneen torstain ja perjantain välisenä yönä pelatulla NHL-kierroksella.

New York Rangersin suomalaistulokas teki tehot 1+1 vierasottelussa Calgary Flamesia vastaan.

Kakon tehot eivät kuitenkaan riittäneet kantamaan vieraita voittoon, vaan Calgary piti pisteen Länsi-Kanadassa maalein 4–3.

Kakko alusti ensin ketjukaverinsa Filip Chytilin 2–2-tasoituksen avauserässä ylivoimalla.

18-vuotias suomalaislupaus karisti itse valtavan apinan selästään toisen erän alussa, kun hän laukoi tulisella rannelaukauksella maalivahdin jalkojen välistä 3–3-tasoituksen.

Kyseessä oli Kakon NHL-uran kuudes mutta vasta ensimmäinen vierasottelussa.

Maali oli Kakolle ensimmäinen sitten marraskuun 12. päivän, jolloin hän osui kahdesti Pittsburghia vastaan. Sen jälkeen Kakko ehti pelata 19 ottelua ilman maalia. Sinä aikana hän keräsi kuusi syöttöpistettä, joista viimeisin tuli yli kolme viikkoa sitten.

Kolmosketjussa ja kakkosylivoimassa pelannut Kakko sai Calgaryssä jääaikaa 12.59 minutttia, mikä jatkaa viime pelien tasaisen vaatimatonta sarjaa.

Kakko on tehnyt nyt kauden 36 ottelussaan pisteet 7+9=16. Sillä hän sivuaa jo Rangersin seurahistorian 18-vuotiaiden piste-ennätystä.

Tesoman tykki kuumana

Patrik Laine oli virittänyt sarjatulen päälle, kun Winnipeg Jets kohtasi kotonaan Toronto Maple Leafsin.

Laine aloitti hurjan rumputulensa heti ensi minuuteista lähtien ja tykitti lopulta ottelun aikana kohti vieraiden maalia peräti 13 laukausta.

Neljättä kauttaan NHL:ssä pelaava Laine ei ollut koskaan aiemmin laukonut yli kahdeksaa kertaa maalia kohti.

Ennätyksellisen 13 laukauksensa lisäksi Laineen tilastoihin kirjattiin kolme blokatuksi tullutta laukausta ja kaksi ohi maalista mennyttä kutia. Laineelle merkittiin ottelussa siis yhteensä peräti 18 laukaisuyritystä.

NHL:n ennätys maalia kohti ammuttujen laukausten määrässä on Ray Bourquen 19 vuodelta 1991. Se on ainoa kerta, kun yksi pelaaja on laukonut yli 16 kertaa maalia kohti ottelussa sen jälkeen, kun laukauksia alettiin tilastoida vuonna 1959.

Täysin hukkaan Laineen tulitus ei mennyt. Hän nimittäin viimeisteli toisessa erässä Winnipegin 2–2-tasoituksen komean yksilösuorituksensa päätteeksi.

Se jäi kuitenkin lopulta Jetsille laihaksi lohduksi, sillä Toronto kiihdytti 6–3-voittoon. Ottelun kakkostähtenä palkittu Kasperi Kapanen teki pelissä tehot 1+1.

Vieraiden maalilla Frederik Andersen venyi kiekon tielle peräti 45 kertaa.

– Kaverit löysivät minut hyvin vapaista paikoista, mutta Andersen oli hyvä. En onnistunut ohittamaan hänet kuin kerran, Laine kertasi ottelun jälkeen.

– Et voi tehdä maaleja, jos et yritä. Minulla oli paljon paikkoja mutta en osunut, hän jatkoi.

Laineen maali:

Kapasen maali:

Kovaan viireseen uuden valmentajansa Sheldon Keefen alaisuudessa yltynyt Toronto on voittanut 10 edellisistä 12 ottelustaan. Liukuhihnalta maaleja paiskova ryhmä on parhaillaan yhdeksän ottelun pisteputkessa, mikä on sen pisin sitten kevään 2011.

Winnipegin vire on sen sijaan päinvastainen: kahdeksasta viime pelistä saaliina on vain kaksi voittoa.

Suomalaisten pistekärki

Aleksander Barkov, Florida 13+32=45 (40 ott.) Patrik Laine, Winnipeg 15+25=40 (39) Teuvo Teräväinen, Carolina 7+33=40 (40) Sebastian Aho, Carolina 23+13=36 (40) Joonas Donskoi, Colorado 14+15=29 (41) Mikko Rantanen, Colorado 12+16=28 (25)