Suomalaiskolmikko loisti ratkaisuroolissa Carolinan voitossa – Sebastian Aho paahtaa yhä hurjassa maalitahdissa

Erik Haula valittiin ykköstähdeksi Carolinan ja Montrealin välisessä ottelussa 2010-luvun viimeisellä NHL-kierroksella.

Kotijoukkueen suomalaiskolmikko oli väkevästi esillä, kun Carolina Hurricanes kellisti kotonaan Montreal Canadiensin 3–1.

Trio junaili Carolinan johtoon jo vajaan kahden minuutin pelin jälkeen ylivoimalla.

Teuvo Teräväinen ja Erik Haula alustivat, ja Sebastian Aho tälläsi pesäpallotyyliin maalinedustalta ilmasta 1–0-osuman. Maali oli Aholle jo kauden 23:s.

Montreal kampesi hetkeä myöhemmin tasoihin, mutta toisessa erässä se joutui maistamaan jälleen suomalaista osaamista.

Tällä kertaa Teräväinen teki pohjatyön, ja Haula laukoi voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman.

Montreal juhli kolmannen erän lopussa jo 2–2-tasoitusta, mutta kotijoukkueen päävalmentaja Rod Brind’Amour käytti haasto-oikeuttaan, ja maali hylättiin lopulta maalivahdin häirinnän takia.

Lopulta ratkaiseva 3–1-osuma syntyi tyhjään maaliin.

Ottelun maalikooste:

Aholla oli kolmannen erän alussa tuhannen taalan tilaisuus tehdä illan toinen maalinsa, mutta Montrealin maalia vartioinut Charlie Lindgren venyi huimaan haamupelastukseen.

Lindgrenin haamupelastus Ahon yritykseen:

Jo ennestään loukkaantumishuolien kanssa painineelle Montrealille tuli taas karmeita uutisia, kun joukkueen hyökkäyksen kulmakivi Brendan Gallagher jätti pelin kesken toisessa erässä pääosuman jälkeen.

Tehot 1+1 tehnyt Haula palkittiin ottelun ykköstähtenä. Kahden syöttöpisteen Teräväinen säesti sinivalkoista loistoa kakkostähtenä.

Carolinan suomalaiskolmikko on mättänyt kovia tehoja. Teräväisellä on nyt 40 pelin jälkeen kasassa pisteet 7+33=40 ja Aholla 23+13=36. Haula on puolestaan saalistanut pelaamissaan 21 ottelussa lukemat 11+6=17.

Aho on maalipörssissä kuudentena ja Teräväinen syöttöpörssissä seitsemäntenä.

Ahon yhden kauden maaliennätys viime kauden 30 maalia. Nykyinen maalitahti ennakoi oululaiselle hurjaa 47 maalin kautta. Teräväisellä olisi puolestaan tällä tahdilla kauden lopussa kasassa peräti 67 syöttöpistettä.

Uudenvuodenaaton kierroksella kaukaloon palasi Minnesotan kapteeni Mikko Koivu, joka ehti olla useamman viikon sivussa loukkaantumisen takia.

Koivu syötti joukkueensa ainoan osuman, kun Wild kärsi kotonaan 1–4-tappion Torontolle.