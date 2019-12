Kommentti: NHL siirtyy 2020-luvulle viihdyttävämpänä kuin koskaan – viime vuosien toivottu trendi sen kuin jatkuu

NHL kukoistaa 2010-luvun päättyessä elämänsä kunnossa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL-jääkiekko siirtyy 2020-luvulle paraatikunnossa. Päättyvä vuosikymmen oli maailman parhaassa jääkiekkoliigassa suurten muutosten aikaa.

Peli nopeutui valtavasti, ja nuoret supertähdet rynnivät valokeilaan. Pelaajatyypissä tapahtui iso muutos, ja vielä vuosituhannen alussa kukkona tunkiolla räyhännyt pökkelöjalkaisten pajavasaroiden heimo on jo sukupuuttoon kuolemisen partaalla.

NHL on tällä hetkellä viihdyttävämpää kuin koskaan aiemmin – nimenomaan jääkiekkoviihteen kannalta.

Ensimmäinen ja näkyvin merkki tästä on tietenkin maalimäärä. Tällä kaudella NHL:ssä on paukuteltu maaleja keskimäärin reilut 6,1 kertaa ottelussa. Pelkästään viimeisten reilun kahden viikon aikana on nähty 13 peliä, joissa on tehty vähintään 10 maalia. Yhdeksän maalin ilotulituksia sinä aikana oli toinen samanlainen mokoma.

Huippunopea ja -taitava Toronto Maple Leafs edustaa viihteellisyyden parasta A-luokkaa NHL:ssä.

Ottelukohtainen maalikeskiarvo on noussut viiden vuoden takaisesta peräti 0,7:llä.

Käyrä on ollut kaudesta 2015–16 lähtien (5,4 maalia / peli) nouseva, ja sama trendi näyttää yhä jatkuvan. Ylivoimamaalien (n. 1,2 / peli) osuus on pysynyt samana, joten nousu on tapahtunut tasakentällisin pelatessa.

Tällä hetkellä NHL:ssä tehdään tasaviisikoin enemmän maaleja kuin kertaakaan 1990-luvun alun jälkeen.

Ottelukohtainen maalikeskiarvo on ollut edellisen kerran kahdella peräkkäisellä kaudella yli kuuden vuosina 1992–94.

NHL:n ottelukohtaisen maalikeskiarvon kehitys 2010-luvulla:

2011–16: 5,42–5,48

2016–17: 5,54

2017–18: 5,94

2018–19: 6,02

2019–20: 6,12

Mikko Rantanen (96) ja Colorado Avalanche juhlimassa maalia.

Murto-osa katsojista tykkää toki katsoa maalien sijaan mieluummin taktisia taidonnäytteitä, mutta ylivoimainen enemmistö jääkiekkokatsojista haluaa nähdä punalampun palavan niin tiuhaan kuin mahdollista. Se on ollut myös NHL:n tavoite, johon sarja on rangaistuslinjauksillaan ja maalivahtien varusteiden pienentämisellä pyrkinyt.

Myös pelaajien henkilökohtainen taitotaso on korkeammalla tasolla kuin koskaan, ja ihmetemppuja sekä huimia harhautuksia tehdään aiempaa kovemmassa vauhdissa.

Otteluissa nähdään harva se ilta yksilösuorituksia, jotka loksauttavat leuat auki: esimerkkinä vaikkapa Carolinan venäläistaiturin Andrei Svetshnikovin syyskauden kaksi ilmaveivimaalia.

Ne olivat NHL:n historian ensimmäiset ilmeveivit mutta eivät todennäköisesti edes tämän kauden viimeiset. Yrityksiä on nähty myös muilta. Luultavasti ilmaveivit ovat tulevaisuudessa täysin arkinen ratkaisuvaihtoehto maalintekoon.

Toista NHL-kauttaan pelaava 19-vuotias Andrei Svetshnikov (oik.) on hullaannuttanut Pohjois-Amerikan jääkiekkopiirit ilmaveiveillään.

NHL:ssä pätee tällä hetkellä kenties paremmin kuin missään muussa merkittävässä urheilusarjassa vanha klisee, kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa.

Jopa vuosituhannen surkeinta NHL-kautta pelaava Detroit pystyy hyvänä päivänä lyömään kenet tahansa, jos vastustajan takin vetoketju on auki edes vähän. Tasaisuus ja ennustamisen vaikeus ovat sarjan ehdoton suola.

Vielä runkosarjan puolivälissä täysin potentiaalisia mestariehdokkaita on toista kymmentä. Mestarin veikkaaminen tässä vaiheessa on mahdotonta.

Kuten viimeksi viime kevät osoitti, runkosarjasta on NHL:ssä todella vaikea vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Joka joukkueen ainoa tavoite pitkässä runkosarjassa on vain änkeä itsensä keinolla millä hyvänsä pudotuspeleihin etenevän puolikkaan joukkoon. Sitten homma alkaa taas täysin alusta.

Runkosarjan puolivälin kynnyksellä jokaisessa neljässä divisioonassa oli vähintään neljä joukkuetta neljän pisteen sisällä toisistaan.

Tilanne on täydellinen niin pelaajien kuin katsojien kannalta. Jo pelkästään pudotuspeleihin päästäkseen pitää käydä veristä taistelua joka ilta jo marras–joulukuussa, ja merkityksettömät pelailut ovat todella harvassa.