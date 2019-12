The Hockey Newsin vuosikymmenen valinta lyttää suomalaiskiekkoilijan – ”Mitä ihmettä seurassa oikein ajateltiin?”

Arvostettu The Hockey News -lehti laati listan, jonka ankeimmalla paikalla on suomalainen.

”Kiekkoraamattunakin” pidetty The Hockey News -lehti on laatinut listansa vuosikymmenen huonoimmista pelaajasopimuksista NHL:ssä. Listan kärkeen eli kehnoimmaksi sopimukseksi lehti on laittanut Ville Leinon ja Buffalo Sabresin välisen kontrahdin vuodelta 2011.

Hyökkääjä Leino solmi kesällä 2011 Sabresin kanssa 27 miljoonan dollarin kuusivuotisen sopimuksen, jonka seura osti kolmen kauden jälkeen ulos.

Leino, 36, tienaa vielä kuluvastakin NHL-kaudesta yli 1,2 miljoonaa dollaria eli noin miljoona euroa, vaikka hän viimeksi pelasi NHL:ssä yli viisi vuotta sitten.

NHL:stä lähdettyään Leino pelasi vielä Euroopassa kolmen kauden ajan. Hänen kiekkouransa loppui vuonna 2017.

The Hockey News kysyy, mitä ihmettä Sabresissa ajateltiin Leinon sopimuksen solmimisen aikoihin?

Leino oli edellisellä kaudella nakutellut Philadelphia Flyersin paidassa 19+34=53 tehopistettä. Lisäksi hän oli esiintynyt edukseen pudotuspeleissä etenkin keväällä 2010, jolloin Flyers eteni Stanley Cupin finaaleihin asti, mutta hulppeaa kontrahtia kummasteltiin jonkin verran jo sen julkistamisen yhteydessä.

Jakso Sabresin riveissä sujui Leinolta kokonaisuudessaan synkästi. Viimeisen Sabres-kauden saldo oli 0+15 tehopistettä 58 ottelussa plusmiinus-lukemalla –16. Niinpä seura päätti ostaa sopimuksen ulos.

Leino on sittemmin perustanut Juhani Putkosen kanssa Billebeino-vaatemerkin. Vuonna 2014 perustetun osakeyhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 2,25 miljoonaa euroa. Tulos oli 446 000 euroa.

Voit katsoa The Hockey Newsin top10-listan vuosikymmenen huonoimmista NHL-sopimuksista kokonaisuudessaan tästä.