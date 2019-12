Tulikuuma Joonas Korpisalo loukkaantui NHL:ssä – SM-liigan viime vuosien maalivahtikomeetalle avautumassa elämänsä tilaisuus?

Joonas Korpisalo on ollut elintärkeä tukipilari Columbukselle.

Joonas Korpisalo talutettiin kaukalosta rangaistuslaukauskilpailussa. AHL:ssä hyvin pelannut Veini Vehviläinen on tyrkyllä paikkaajaksi.

Viime viikkoina yksi NHL:n kovavireisimmistä maalivahdeista ollut Columbuksen Joonas Korpisalo loukkaantui sunnuntain ja maanantaina välisenä yönä kotiottelussa Chicagoa vastaan.

Ottelu eteni rangaistuslaukauskilpailuun tilanteessa 2–2. Chicagon kapteeni Jonathan Toews onnistui heti ensimmäisenä laukojana uittamaan kiekon Korpisalon jalkojen välistä sisään.

Täysin normaalilta näyttäneen torjuntatilanteen jälkeen Korpisalo, 25, alkoi ontua oikeaa jalkaansa, ja hän linkutti vaihtopenkille, josta hänet talutettiin suoraan pukuhuoneeseen.

Kolmatta tuntia penkin päässä nököttänyt kakkosmaalivahti Elvis Merzlikins joutui kylmänä maaliin. Hän päästi heti ensimmäisen yrityksen taakseen, ja Chicago voitti ottelun 3–2.

Korpisalon loukkaantumisen vakavuudesta ei tihkunut vielä tuoreeltaan lisätietoja.

Mikäli suomalaistorjuja joutuu sivuun tositoimista, se on Columbukselle valtava takaisku. Korpisalo on ollut joukkueelle elintärkeä tukipilari, eikä Columbus ole hävinnyt varsinaisella peliajalla kertaakaan yli kolmeen viikkoon. Sinä aikana se on pelannut 10 ottelua.

Koko sarjan kuormitetuimpiin maalivahteihin lukeutuva Korpisalo on aloittanut peräti 31 joukkueen tämän kauden 39 ottelusta. Voiton hän on torjunut 17 kertaa.

Korpisaloa enemmän NHL:ssä on tällä kaudella pelannut vain Montrealin Carey Price (32 starttia).

Täksi kaudeksi Sveitsistä Columbukseen siirtynyt kakkosmaalivahti Merzlikins, 25, on saanut aloittaa vain kahdeksan ottelua, eikä hän ole voittanut niistä ainuttakaan.

Columbuksen päävalmentajan John Tortorellan luotto Merzlikinsiin on kaikesta päätellen täysin olematonta, sillä tämä on saanut aloittaa vain yhden edellisistä kymmenestä ottelusta ja silloinkin hänet otettiin pois maalilta heti avauserän jälkeen.

Korpisalon loukkaantuminen saattaa avata loistavan näytönpaikan Columbuksen farmijoukkue Clevelandissa torjuvalle Veini Vehviläiselle.

Kahtena viime kautena SM-liigan parhaaksi maalivahdiksi valittu 22-vuotias jyväskyläläinen on pelannut mainiosti AHL:ssä.

Veini Vehviläinen loisti viime kaudet Kärppien maalilla. Hän kuului myös Leijonien MM-kultajoukkueeseen viime keväänä.

14 ottelun jälkeen hänen torjuntaprosenttinsa on 92,0 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,08. Voittoja Vehviläinen on sarjan tyvipäähän lukeutuvassa joukkueessa torjunut kuusi. Mukaan mahtuu kaksi nollapeliä.

Tilastojen valossa Vehviläinen on ollut selvästi parempi Clevelandin maalivahdeista, jotka ovat pelanneet vuorotellen.

Hänen aisaparinsa Matiss Kivlenieks, 23, on voittanut 15 ottelustaan kahdeksan, mutta hänen torjuntaprosenttinsa on vain 89,4 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,04. Lisäksi latvialainen on päästänyt varsinkin viime aikoina todella paljon maaleja taakseen.

Jos Vehviläinen nostetaan paikkaamaan Korpisaloa, hän saa voitottoman Merzlikinsin rinnalla heti harvinaisen hyvän tilaisuuden osoittaa kykynsä NHL:ssä.

Viime aikojen väkevällä vireellään Columbus on noussut itäisessä konferenssissa 11:nneksi. Kovassa Metropolien divisioonassa pudotuspelipaikkaan sillä on matkaa kuusi pistettä.