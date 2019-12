Aleksander Barkov hurjasteli komeat tehot maalijuhlassa – Dallasin maalitykki Roope Hintz loisti ykköstähtenä

Aleksander Barkov (kesk.) on kovassa vedossa.

Aleksander Barkov lähestyy sadan tehopisteen tahtia.

Suomalaisten pörssikärki Aleksander Barkov teki kaksi maalia ja syötti yhden, kun Florida Panthers löi Montreal Canadiensin kotonaan 6–5. Kyseessä oli todellinen neljän pisteen kamppailu Atlantin divisioonan tiukassa pudotuspelitaistossa.

Ottelun kakkostähtenä palkittu Barkov vei kotijoukkueen jo avauserän alkupuoliskolla 2–0-johtoon ja tasoitti toisen erän alussa pelin 3–3:een.

Pelin parhaana palkittiin Barkovin ketjukaveri Jonathan Huberdeau, joka rohmusi tehot 2+2.

Montrealin Jesperi Kotkaniemi viritteli vieraiden kiriä päätöserässä 4–6-kavennusmaalillaan. Osuma oli Kotkaniemelle kauden kuudes ja toinen tänä viikonloppuna.

19-vuotias huippulupaus oli aivotärähdyksen vuoksi sivussa useita viikkoja mutta on osunut nyt molemmissa otteluissaan tauon jälkeen.

Ottelun maalikooste:

Barkov kasvatti huipputehoillaan kauden 38 ottelun pistesaldonsa lukemiin 13+32=45, jolla hän on pistepörssissä 12:ntena. Tällä hetkellä Barkovin pistetahti ennakoi 97 pisteen kautta, mikä ylittäisi yhdellä pinnalla hänen viime kauden ennätyksensä.

Suomalaistähdellä on ollut yleensä tapana parantaa virettään entisestään kevättä kohden.

Barkovilla on kuitenkin rutkasti matkaa Floridan sisäiseen pörssikärkeen, sillä Huberdeaulla on kasassa jo tehot 16+37=53. Kanadanranskalainen on pistepörssissä kuudentena.

Dallasin ykköspyssy Hintz ratkaisi

Dallas Starsin Roope Hintz kruunasi joukkueensa komean kirin vierasottelussa Arizonassa.

Antti Raannan Coyotes johti kahden erän jälkeen 2–0, mutta vieraat kampesivat päätöserässä ohi.

Hintz tinttasi voittomaaliksi jääneen Dallasin kolmannen osuman maalinedustalta irtokiekosta runsaat neljä minuuttia ennen loppua.

Viimeisen 4–2-niitin Dallas teki tyhjään maaliin.

Maali oli ottelun parhaana pelaajana palkitulle Hintzille jo kauden 13:s. Ensimmäistä täyttä NHL-kautta pelaava tamperelainen on kasannut nyt 33 ottelussa tehot 13+5=18.

Hintz on läntisen konfenssin kolmanneksi nousseen Dallasin paras maalintekijä, vaikka hän joutui jättämään loukkaantumisen vuoksi syyskaudella väliin seitsemän ottelua.

Suomalaisten pistepörssi

Aleksander Barkov, Florida 13+32=45 (38 ott.) Teuvo Teräväinen, Carolina 7+31=38 (39) Patrik Laine, Winnipeg 14+23=37 (37) Sebastian Aho, Carolina 22+13=35 (39) Joonas Donskoi, Colorado 13+15=28 (39) Mikko Rantanen, Colorado 11+15=26 (23) Miro Heiskanen, Dallas 7+15=22 (40) Joel Armia, Montreal 12+9=21 (35) Kasperi Kapanen, Toronto 9+12=21 (40) Sami Vatanen, New Jersey 5+15=20 (34)