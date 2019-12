Tilastofakta Teuvo Teräväisestä hämmästyttää – asiantuntija NHL:ssä loistavasta suomalaisesta: ”Vieläkin todella aliarvostettu”

Teuvo Teräväinen on kivunnut kaikessa hiljaisuudessa Suomen NHL-tähtien eturiviin.

Kuudetta täyttä kauttaan NHL:ssä pelaava Teuvo Teräväinen, 25, on lymyillyt valovoimaisimpien tähtien varjoissa. Vuoden 2019 aikana Teräväinen otti kuitenkin lopullisen askeleen todellisten tähtipelaajien joukkoon.

Jo viime kaudella Teräväinen oli sarjan neljänneksi tehokkain suomalainen. Tällä kaudella edellä on tällä hetkellä vain Aleksander Barkov.

– Mielestäni olen kehittynyt vuosi vuodelta. Pikku hiljaa on tullut kroppaan voimaa ja olen saanut vähän kokemusta ja jämäkkyyttä. Vastuu ja peliaikakin on kasvanut, Teräväinen sanoo.

Itse asiassa Teräväinen ei ole noussut vain suomalaistähtien joukkoon vaan myös koko NHL:n eliittiin – varsinkin pelitekotaidoiltaan.

Teräväisellä on 39 ottelun jälkeen kasassa tehot 7+31=38. Syötöistä peräti 24 on ollut ykkössyöttöjä. Teräväistä enemmän niitä on vain toistensa maalit syötelleillä Edmontonin supertähdillä Leon Draisaitlilla (27) ja Connor McDavidilla (25), jotka ovat kuitenkin pelanneet kolme ottelua suomalaista enemmän.

Teuvo Teräväinen (oik.) ja Sebastian Aho (vas.) ovat pelanneet yhdessä jo vuosia.

Teräväinen sai syyskaudella parikin kertaa kiekkoyleisön haukkomaan henkeään esitöillään tutkaparinsa Sebastian Ahon osumiin.

– Noh, Sepe on löytänyt itsensä hyvin maalintekopaikoille. Sen kuin vain laitan sinne kiekkoa, niin aika hyvin hän laittaa sisään. Ei se sen kummempaa, helsinkiläinen hymähtää vaatimattomasti.

Teräväinen ja Aho ovat muodostaneet jo useiden kausien ajan vaarallisen tutkaparin. Nyt neljättä kautta yhdessä Carolinassa pelaavan kaksikon kemia tuntuu paranevan jäällä kaiken aikaa.

Teräväisen mielestä yhteinen sävel löytyy itsestään ilman sen suurempia toimia.

– Ei meidän tarvitse yleensä paljon sopia asioista. Vain pelaamme ja reagoimme ja aika usein löydämme toisemme ihan hyvin jäällä. Yleensä kun pelaa saman jätkän kanssa paljon, alkaa tietää, missä toinen menee.

Teräväisen katse on aina ylhäällä, ja hän tietää tasan tarkkaan, mitä kaukalossa tapahtuu.

Teräväistä ja Ahoa yhdistää poikkeuksellinen peliäly. Kun kaksikko lyö viisaat päänsä yhteen, tulos näkyy monesti valotaululla.

– Pitää osata ajatella, ennakoida ja tehdä päätöksiä jäällä. Varsinkaan tässä pienessä kaukalossa ja näin nopeassa pelissä ei ole hirveästi aikaa miettiä. Ei auta kuin reagoida ja yrittää lukea peliä.

– Pitää yrittää vähän jo etukäteen katsoa, mitä tekee kiekon kanssa. Se yleensä helpottaa. Ja kyllähän siitä on apua, jos vierellä on kaveri, jolla yläkerta toimii nopeasti.

Carolinan suomalaistutkapari pelaa yhdessä tietenkin ylivoimaa, mutta viime kaudella heidät päästettiin yhdessä myös alivoimalle. Sen jälkeen muutoksia ei ole tarvinnut tehdä. Tällä kaudella Teräväisen ja Ahon johtama alivoima on ollut NHL:n kärkiluokkaa.

– Siinä pääsee helpommin peliin sisään. Jos tulee paljon alivoimaa, ja ei pelaa sitä, niin tulee pitkiä pätkiä, ettei pääse pelaamaan ollenkaan.

– On ihan kiva pelata vastustajan parhaita vastaan ja koettaa estää niitä tekemästä maalia. Mukavan haastavaa.

Bostonin maalivahti Tuukka Rask yritti syöksyä Teuvo Teräväisen laukauksen eteen viime toukokuussa.

Teräväinen ja Aho viettävät yhdessä paljon aikaa myös vapaa-ajalla. Jouluna kaksikko kävi yhdessä golfaamassa. Heidän kemiansa osuvat hyvin yhteen myös kaukalon ulkopuolella, mutta pelillisiä juttuja tai uusia kikkoja kaverukset eivät yleensä suunnittele vapaa-ajallaan.

– Joskus saatamme käydä jotakin vähän läpi. Tai jos telkkarista sattuu joku peli tulemaan, niin katsomme sitä, mutta emme me sen enempää yleensä analysoi pelijuttuja, Teräväinen kertoo.

”Todella aliarvostettu”

Ilta-Sanomien ja Telian jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen suitsuttaa Teräväistä.

– Hän on vieläkin todella aliarvostettu. Sen kaiken hyökkäystaidon ja käsittämättömien syöttöjen lisäksi Teräväinen on puolustussuuntaan todella hyvä. Hän riistää, katkoo kiekkoja ja osaa pelata todella järkevästi kulloisenkin tilanteen mukaan.

Teräväinen on mielletty monesti valovoimaisemman aisaparinsa Ahon siipimieheksi. Jo viime kaudella kävi kuitenkin selväksi, että Teräväinen pystyy tekemään kovaa tulosta myös ilman Ahoa.

– Kyllähän tässä ihmiset ovat alkaneet huomata, että itse asiassa Aho hyötyy todella paljon, että saa pelata Teräväisen rinnalla.

Teräväinen taitaa myös puolustuspelaamisen.

Lehkonen huomauttaa, että Teräväinen on oppinut pelaamaan erinomaisesti ahtaissa väleissä, vaikka hän oli monia vuosia fyysisesti raakile.

– Teräväinen on tottunut siihen, että häneen tulee fyysistä kontaktia jatkuvasti. Häntä ei saa koskaan vedettyä pystyyn.

– Teräväisen peliasento on aivan loistava. Katse on koko ajan ylhäällä, ja hän näkee koko ajan kentän ja tietää, mitä missäkin tapahtuu, Lehkonen sanoo.

Voimaa Anni Vuohijoen opeilla

Vielä vuonna 2014 Pohjois-Amerikkaan tullessaan Teräväinen oli heiveröinen kikkapoika. Se ei tosin estänyt häntä voittamasta Stanley Cupia heti ensimmäisellä täydella kaudellaan Chicagon paidassa 2014–15.

Vuosien saatossa Teräväisestä on muovautunut ennen kaikkea monipuolinen ja luotettava laitahyökkääjä. Mielikuvat kukkakepistäkin ovat enää vain muistoja.

Ei Teräväinen vieläkään muistuta ulkoiselta olemukseltaan yökerhon portsaria, mutta vääntövoimaa kaksinkamppailuihin on tullut huomattavasti. Lisävoima on ollut suurin tekijä aina huipputaitavana tunnetun Teräväisen kehityksessä.

– Olen saanut tosi paljon apua kamppailuihin. Nyt pystyn paremmin taistelemaan kiekosta ja pysymään siinä enemmän. Sitä kautta saan enemmän aikaa pelissä.

– Olen ottanut joka vuosi hiljalleen askelia eteenpäin. En ole liian nopeasti lähtenyt rykimään massaa kroppaan. Sillä rikkoo vain paikat.

Teräväinen on ammentanut punttisalilla oppia muun muassa olympiatason painonnostajalta Anni Vuohijoelta.

– Olkapäihin ja yläkroppaan piti saada lisää voimaa, niin Anni jeesasi siinä kesän ajan pari vuotta sitten. Hänen valmennuksensa auttoi paljon.