NHL:n ruotsalaistähti muistelee valtavaa perhetragediaansa – ”Voisi vain antaa periksi”

Erik Karlsson kertoo ruotsalaislehdessä avoimesti elämästään sen jälkeen, kun perhe menetti ensimmäisen lapsensa.

Ottawa Senatorsista vuonna 2018 San Jose Sharksiin kaupattu Erik Karlsson, 29, on noin 10,4 miljoonan euron vuosipalkallaan NHL:n kovatuloisin puolustaja.

Mutta onneen tarvitaan muutakin kuin rahaa. Jokereissakin NHL:n työtaistelukauden aikana, 2012–13, pelannut ruotsalainen on antanut Expressenille laajan haastattelun, jossa käy läpi perheensä valtavaa tragediaa. Karlssonin ja hänen kanadalaisen puolisonsa Melinda Karlssonin ensimmäinen lapsi kuoli synnytyksen yhteydessä maaliskuussa 2018. Poika ehti saada hätäkasteessa Axel-nimen.

– Aika parantaa haavat. Se on toinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että voisi vain antaa periksi. Sitä me emme halunneet, Karlsson sanoo Expressenissä.

Perhe elää nyt onnellista aikaa, sillä Melinda Karlsson synnytti 3. lokakuuta erittäin vaikean raskauden jälkeen terveen Harlow-tyttären. Erik Karlsson oli tuolloin Sharksin matkassa valmistautumassa sarja-avaukseen Las Vegasia vastaan, mutta hän ehti juuri ja juuri palata synnytykseen, joka käynnistyi kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa.

– Vaimoni on kaiken kokemansa jälkeen suuri sankari. Kun olen kaukalossa, pystyn keskittymään jääkiekkoon täydellisesti, mutta sen ulkopuolella asiat ovat muuttuneet paljon. Nyt tuntuu hyvältä olla väsynyt siksi, että Harlow itkee tunnin. Se on parasta, mitä voi olla.

Karlsson myöntää, että vanhemmuus ei ole ollut niin helppoa kuin hän kuvitteli, esimerkiksi seurattuaan läheltä ystäväperheidensä elämää.

– Luulin olevani siihen paremmin valmistautunut. Nyt tiedän, miten vain pikkulapsen vanhempana voi esimerkiksi olla huolissaan. Ymmärtänyt nyt myös paremmin, miten perheelliset pelaajat ovat joukkueideni vieraskiertueilla priorisoineet tiettyjä asioita, verrattuna perheettömiin.