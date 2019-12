Huhheijaa, mitä hurlumheita! Haula tehoili käsittämättömissä maalikarkeloissa, Maple Leafs ratkaisi kahdella maalilla kuuteen sekuntiin

Carolina Hurricanesin hyökkääjä Erik Haula teki tehot 2+1, mutta Toronto Maple Leafs kiri huippudramaattiseen 8–6-voittoon.

Toronto Maple Leafs ja Carolina Hurricanes tarjoilivat Air Canada Centerissä jouluaaton aattona todellisen jännitysnäytelmän. Kotijoukkue veti maali-iloittelussa lopulta pidemmän korren lukemin 8–6.

Maple Leafs aloitti ottelun hurjalla rynnistyksellä. Jason Spezza vei kotijoukkueen johtoon jo ensimmäisellä minuutilla, ja William Nylanderin ja John Tavaresin ylivoimaosumien myötä Maple Leafs johti ottelua 3–0 jo reilun viiden minuutin pelin jälkeen.

Hurricanesilta kesti hetki toipua shokkialusta, mutta Brock McGinn ja Martin Necas toivat vieraat iholle vielä ensimmäisen erän aikana.

Toisen erän lopulla oli hurrikaanipaitojen vuoro yltyä tehohetkeen. Tällä kertaa kolmeen osumaan tarvittiin aikaa vain minuutti ja neljä sekuntia.

Ensin Necas iski illan toisensa Erik Haulan syötöstä, ja heti perään kaksikko vaihtoi rooleja Haulan osuessa Necasin tarjoilusta vain 20 sekuntia myöhemmin. Andrei Svechnikov täydensi Hurricanesin tyrmäävän rynnäkön viimeistelemällä Jordan Staalin ja Teuvo Teräväisen rakentaman komean kuvion maalin kulmalta.

Erik Haula iski Maple Leafsin verkkoon kaksi osumaa.

Kolmannessa erässä kotijoukkueen supertähti Auston Matthews iski ensin, mutta Haula palautti Hurricanesin kahden maalin johtoon hetkeä myöhemmin.

Sitten oli entistä tiiviimmän maaliryppään vuoro. Toronto tuli rinnalle ja ohi vain 59 sekunnissa: ensin Matthews tarjoili upean syötön Mitchell Marnerille, sitten osui Tyson Barrie ja vain kuusi sekuntia myöhemmin Marner vei Toronton johtoon karattuaan suoraan aloituksesta.

Hurricanes haki loppuminuuteilla tasoitusta vielä ylivoimallakin, mutta Pierre Engvall viimeisteli loppulukemat vieraiden pelatessa ilman maalivahtia.

Voitto oli Maple Leafsille jo viides perättäinen. Se on itäisessä konferenssissa seitsemännellä sijalla. Carolina on kerännyt kaksi pistettä enemmän, ja on konferenssissa viidentenä.