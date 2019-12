Mikko Rantanen jatkoi kovaa pistetehtailuaan NHL:ssä – omaa luokkaansa suomalaisista tällä kaudella

Rantanen teki Chicagossa tehot 1+1.

Colorado Avalanche jatkoi vahvaa menoaan, kun se löi keskisen divisioonansa jumbojoukkue Chicagon vieraskaukalossa 4–1.

Mikko Rantanen alusti ottelun puolivälissä voittomaaliksi jääneen ketjukaveri Nathan MacKinnonin 2–1-osuman. Suomalaistähti itse niittasi viimeisen ratkaisun lopussa tyhjään maaliin.

Voitolla Colorado vankisti asemiaan läntisen konferenssin kakkosena. Kolme pistettä sen edellä on kaksi peliä enemmän pelannut St. Louis, jolle Colorado kärsi tappion edellispelissään. Kärkikaksikko alkaa tehdä sarjataulukossa jo hieman pesäeroa tiiviiseen jahtiporukkaan.

Rantanen on tehnyt nyt edellisten neljän pelin aikana tehot 4+3.

Nilkkavaivan takia toista kuukautta alkukaudella sivussa ollut Rantanen on ollut muutenkin huippuvedossa tällä kaudella. 18 pelaamassaan ottelussa hän on rohmunnut yhteensä 10+14=24 pistettä.

Rantanen on siis nakuttelut keskimäärin 1,33 tehopistettä ottelua kohden. Vastaavaan tahtiin ei ole yltänyt edes suomalaisten pistepörssiä 37 pisteellä johtava Aleksander Barkov (1,12 / peli).

Barkov on Rantasen lisäksi ainoa suomalaispelaaja, joka on tällä hetkellä yli piste per peli -tahdissa.

Koko NHL:ssä Rantasen ottelukohtainen pistetahti on kahdeksanneksi kovin. 16 peliä vaatinut alkukauden nilkkavamma vei kuitenkin häneltä mahdollisuuden taistella pistepörssin kärkisijoista tällä kaudella.

Rantanen on ollut Coloradolle arvokas pelaaja tälläkin kaudella, sillä joukkue on jäänyt vain kerran ilman pisteitä, kun suomalaistähti on ollut mukana ottelussa. Kolmesta Rantasen tällä kaudella kokemasta tappiosta kaksi on tullut vasta varsinaisen peliajan jälkeen.

Nykyisellä pistetahdillaan Rantanen tekisi 66 ottelun runkosarjassaan 88 tehopistettä. Se ylittäisi yhdellä pisteellä hänen viime kaudelta peräisin olevan ennätyksensä, joka syntyi 74 pelin aikana.

Suomalaisten pisteet ottelua kohden (kokonaispistemäärä)

Mikko Rantanen, Colorado 1,33 (24) Aleksander Barkov, Florida 1,12 (37) Teuvo Teräväinen, Carolina 1,00 (34) Patrik Laine, Winnipeg 1,00 (32) Sebastian Aho, Carolina 0,97 (33) Joonas Donskoi, Colorado 0,79 (27) Erik Haula, Carolina 0,69 (11) Joel Armia, Montreal 0,63 (20) Ville Heinola, Winnipeg 0,63 (5) Miro Heiskanen, Dallas 0,60 (21)

NHL:n kovimmat pistekeskiarvot

Connor McDavid, Edmonton 1,59 (59) Leon Draisaitl, Edmonton 1,57 (58) Nathan MacKinnon, Colorado 1,53 (52) Brad Marchand, Boston 1,46 (51) Jack Eichel, Buffalo 1,43 (50)