Kaapo Kähkönen jätti vakuuttavan käyntikortin Minnesotaan. Takaisin AHL:ään palaaminen ei ollut sen jälkeen suuri pettymys.

Koko viime kauden AHL:ssä viettänyt Kaapo Kähkönen pääsi debytoimaan NHL:ssä kolme viikkoa sitten.

Kähkönen, 23, loisti heti kahdessa ensimmäisessä ottelussaan ja torjui huippuotteillaan Minnesotalle arvokkaat vierasvoitot. Toisessa pelissään Floridassa 44 torjunut Kähkönen palkittiin ottelun ykköstähtenä.

Minnesotan ykkösvahdin Devan Dubnykin ollessa vaimonsa vakavien terveyshuolien takia poissa Kähköselle kertyi NHL-visiitin aikana lopulta viisi ottelua, kunnes tie vei maanantaina vielä takaisin AHL:ään.

– Todella siisti kokemus. Jokaisessa pelissä tuntui hyvältä. Ei ollut sellaista fiilistä, että olisin ollut kauheasti perässä tai joutunut jahtaamaan peliä. Pystyin pelaamaan omaa normipeliä, Kähkönen sanoo.

– Hyvä startti on aina tärkeä. Kaikki joukkuekaverit pystyvät sen jälkeen luottamaan minuun, ja itselleni tulee heti hyvä fiilis. Se motivoi tekemään lisää hommia, kun tiedän, että pystyn pelaamaan NHL:ssä. Se on vain enää siitä kiinni, että paikka ja oikea aika koittaa. Se oli hieno nähdä.

Viidestä pelistään Kähkönen voitti kolme ja hävisi vain kerran varsinaisella peliajalla. Torjuntaprosentiksi muodostui lopulta 91,3 ja päästettyjen maalien keskiarvoksi 2,96. Varsin mainiot tilastot ensimmäisistä NHL-peleistä.

Kähkösen paluu farmijoukkue Iowa Wildiin oli Dubnykin, 33, paluun jälkeen odotettua. Kähkösen pitääkseen Minnesotan olisi pitänyt lähettää joko Dudbyk tai niin ikään kokenut Alex Stalock, 32, alas siirtolistan kautta. Kaksisuuntaisella tulokassopimuksella pelaavan Kähkösen siirtelyssä ei ole riskiä pelaajan menettämisestä.

Kähkösen näytöt olivat kuitenkin niin väkevät, ettei farmikomennus kirpaissut syvältä. Hän jätti sen verran painavan käyntikortin Wildin GM:n Bill Guerinin pöydälle, että suomalaisen nimi pysyy varmasti mielessä, kun seurapomo pohtii maalivahtitilannettaan.

Kähkönen pelaa Pohjois-Amerikassa toista kauttaan.

Otteet ensimmäisissä otteluissa antoivat uskoa, että Kähkösen tulevaisuus on NHL:n kirkkaissa valoissa.

– Olisi varmasti paskempi maku tulla takaisin alas, jos olisi mennyt huonosti, eikä oikein tietäisi, tuleeko enää seuraavaa mahdollisuutta. Kun pystyin pelaamaan hyvin, luulisi, että jossakin kohdassa saan uudestaankin koettaa. Kaikilta valmentajilta tosi positiivista palautetta, että hyvin meni ja kehotettiin vain jatkamaan hommia.

– Totta kai mieluummin pysyisin ylhäällä, mutta tiesin, että tilanne on näin, eikä tämä mitenkään yllätyksenä tullut. Bisnes edellä täällä totta kai mennään. Me olemme vain pieniä pelinappuloita, joita liikutetaan.

”Jos paikka tulee, kokeilen varmasti”

Kähkönen huokui rauhallisuutta heti ensimmäisestä NHL-ottelustaan lähtien. Jännityksestä ei ollut tietoakaan.

Kähkönen on todistanut piinkovan henkisen kanttinsa aiemmin esimerkiksi nuorten MM-kotikisoissa 2016, kun hänet vaihdettiin maaliin täpötäydessä Hartwall-areenassa tappiotilanteessa kesken puolivälieräottelun. Loppu onkin historiaa.

Heti toisessa NHL-pelissään Kähkönen osoitti poikkeuksellista kylmäpäisyyttä yrittämällä laukoa kiekon tyhjänä ammottaneeseen Floridan maaliin. Yritys painui kuitenkin hieman ohi.

Suomalaisveskarin päätä ei toden totta palellut, sillä Minnesota johti sillä hetkellä ottelua vain maalilla, pelikellossa oli jäljellä vielä lähes kaksi minuuttia, ja kaksi vastustajan hyökkääjää rynnisti täyttä höyryä vain muutaman metrin päässä.

– Joo se meni ohi, mutta ei auta. Täytyy vähän harjoitella treeneissä tarkkuutta lisää, Kähkönen naurahtaa.

– Oli hienoa nähdä, että kaikki syttyivät siihen yritykseeni. Ei tullut joukkuekavereilta tai valmentajilta mitään sellaista palautetta, että älä nyt helvetissä tee tuollaista.

Aivan ensimmäistä kertaa Kähkönen ei moista temppua yrittänyt. Suomessa pelatessaan hän onnistui maalinteossa ainakin kolme kertaa.

Maalivahtien maalit ovat harvinaisia missä tahansa sarjassa, mutta NHL:ssä ne ovat vielä aivan erityisiä harvinaisuuksia.

Edellisen kerran maalivahti on onnistunut NHL:ssä maalinteossa lokakuussa 2013, kun nykyään Edmontonissa pelaava Mike Smith lähetti Phoenixin paidassa kiekon tolppien väliin. Se on ainoa kerta kevään 2002 jälkeen, kun maalivahti on laukonut itse kiekon maaliin.

Siinä välissä neljä maalivahtia, muun muassa Mika Noronen, sai tililleen maalin viimeisenä kiekkoon koskeneena pelaajana, kun vastustaja syötti pelivälineen omiin.

NHL:n historiassa Smithin lisäksi laukomalla maalin on tehnyt vain viisi maalivahtia.

Maalivahdiksi poikkeuksellisen taitavasti mailallaan pelaava Kähkönen aikoo saada nimensä tuon listan jatkeeksi.

– Kyllä se on sellainen asia mulle, että jos paikka tulee, kokeilen varmasti. Ei tietenkään tyhmä voi olla ja ruveta roiskimaan ihan miten sattuu, mutta jos hyvä paikka tulee, niin ilman muuta.

– Tuollaiset ovat vähän showjuttuja. Harvoin se mikään voittomaali on, mutta siitä saa hyvää hypeä joukkueelle ja itselle ja viihdettä yleisölle. Ei se tietenkään voitolla leikkimisen arvoinen asia ole, mutta jos selkeä paikka on, niin kokeilen varmasti aina.

Maalivahdin tekemät (itse laukomat) NHL-maalit