Mikko Rantaselta varoitus kiekkojunioreille – tätä virhettä ei kannata tehdä

Mikko Rantasen mielestä loukkaantuneena pelaaminen on kannattavaa vain pudotuspeleissä.

Nilkkavamma piti Rantasen sivussa kaukaloista puolitoista kuukautta.

Mikko Rantasen luistimen kärki tarttui jäähän NHL-vierasottelussa St. Louis Bluesia vastaan lokakuun 22. päivänä. Colorado-hyökkääjän nilkka vääntyi ikävän näköisesti. Seurauksena häneltä jäi väliin 16 ottelua lähes kuuden viikon aikana. Rantanen palasi jäälle marraskuun lopussa.

Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Rantanen pelasi ensimmäistä kertaa St. Louisissa loukkaantumisensa jälkeen, kun Colorado hävisi Bluesille maalein 2–5. Rantanen laukoi joukkueensa toisen maalin ylivoimalla.

Osuma oli Rantasen kauden yhdeksäs. Hän on tehnyt 17 pelaamassa ottelussa 22 tehopistettä. Ilman loukkaantumista sijoitus pistepörssissä voisi olla korkealla. Vaikka Rantanen on pelannut vain puolet otteluista, hän on liigan kuudenneksi tehokkain suomalainen.

Harmillisen tilanteesta tekee se, että Rantasen mielestä loukkaantuminen olisi ollut vältettävissä. Vahingosta viisastunut suomalainen antoi ennen St. Louis-ottelua neuvon kiekkojunioreille: Älä pelaa loukkaantuneena paitsi jos kyseessä ovat pudotuspelit. Pudotuspeleissä kaikki pelaavat, vaikka tekee kipeää.

– Nilkkani oli kipeä jo ennen loukkaantumista, joten kun pelasin sinä päivänä, varoin jalkaani. Ei tuollaista vahinkoa satu, jos on täysin terveenä, Rantanen sanoi Denver Post -lehdelle.

– Ei ole mitään järkeä pelata alkuvuodesta, jos ei ole sataprosenttisessa kunnossa.