Patrik Laine mellastaa jo nyt ennätystahdissa NHL:ssä – varoittaa tulevasta: ”Sitten ketsuppipullo aukeaa”

Kohta on maalivahdeilla kuumat paikat, varoittaa Patrik Laine.

Aiempaa ”järkevämpään tekemiseen” myös kaukalon ulkopuolella keskittynyt Patrik Laine on majoittanut toisen suomalaispelaajan kommuuniinsa.

Patrik Laineen neljäs NHL-kausi on poikennut monilta osin aiemmista. Sen näkee jo pelkästään pistetilastosta.

Ennen lähes yksinomaan maalintekoon keskittynyt Laine on nakuttelut kauden 31 pelissä kohtuulliset 10 maalia. Osumien lisäksi hän on rohmunnut peräti 21 syöttöä, mikä on jo enemmän kuin koko viime kaudella.

Jos pistetahti jatkuisi loppukauden tällaisena, Laine rikkoisi aiemman piste-ennätyksensä (70) kymmenellä pinnalla.

Silmiinpistävintä tamperelaisen pelissä on kuitenkin ollut kohentunut työmoraali. Laine painaa nyt niska limassa myös haalarihommia.

– Viime kauden jälkeen tuli itsekseen aika paljon mietittyä, että enemmän hommia pitää ruveta tekemään. Sitä kautta saan tehtyä paikkoja ja nyt kun pääsen karvaamaan enemmän, saan riistoja ja sitä kautta luotuja muillekin paikkoja.

– Pääsen peliin koko ajan kiinni, eikä pelaamiseni jää vain sellaiseksi yläkaarilla odotteluksi, että muut hoitaisivat kiekon sinne. Nyt yritän osallistua itsekin niihin hommien tekoon. Sitä kautta on tullut paljon pisteitäkin.

Winnipegin valmennusjohto on pannut merkille Laineen kehityksen. Hänen peliaikansa (19.25 / peli) on noussut yli kahdella minuutilla viime kaudesta.

Laineen pelipaikka on vakiintunut ykkösketjun laitaan Mark Scheifelen ja Kyle Connorin rinnalle.

– Osaltaan se syöttöpisteiden määrä johtuu varmaan parantuneesta kokonaisvaltaisesta pelaamisesta. Aiempina kausina olen kuitenkin myös tehnyt niin paljon uuneja, että nyt vastustajat kunnioittavat sitä ja yrittävät ottaa minua pois. Yleensä silloin joku muu on vapaana, joten pyrin heitä ruokkimaan.

– Kun pelaan kahden hyvän maalintekijän kanssa, pitää yrittää heitäkin ruokkia. Ehkä itsekin voisin kyllä enemmän tietyistä paikoista ampua. Haen ehkä välillä vähän turhan hienoja syöttöjä. Suoraviivaisemmin voisi toki viimeistellä.

Ei Laineesta sentään mitään raipehelmistä ole tullut. Hän on tulittanut tällä kaudella kiekkoa maalia kohti keskimäärin kolme kertaa ottelussa, mikä on jopa hivenen enemmän kuin aiemmilla NHL-kausilla.

Laine on laukonut jopa hieman aiempia kausia tiuhemmin, mutta tykki ei ole ollut vielä kuumimmillaan.

Osansa Laineen aiempaa pienemmässä maalimäärässä on ylivoimalla, jolla hän on tehnyt tällä kaudella vaivaiset kaksi maalia.

Viime kausina sarjan eliittiä ollut Jetsin ylivoima on yskähdellyt tällä kaudella pahanpäiväisesti. Maanantain pelissä Philadelphiaa vastaan se palasi ainakin hetkellisesti takaisin raiteilleen, kun joukkue mätti kolme ylivoimamaalia.

Jets on sekoitellut ylivoimakoostumuksiaan alkukaudella. Viime aikoina kaikki parhaat kokit on kuitenkin pantu jälleen yhtä aikaa keittiöön.

– Olen pelannut välillä siinä neliön keskelläkin. Mutta vastustajat pelaavat monesti niin, etten saa hirveästi kiekkoa. Silloin joku muu jää vapaaksi ja pääsee tekemään maaleja. Meikä on hyvä hämäys siinä.

Laine ei kuitenkaan ole huolissaan aiempaa vaisummasta maalimäärästään.

– Ei vain oikein ole uponnut, mutta kyllä mä ihan tyytyväinen olen tekemiseeni ollut. Täytyy vain löytää maalintekoon vähän uusia kikkoja. Aina on varaa kiristää. Eihän tässä vasta ole kuin 34 peliä pelattu ja 48 jäljellä.

– Tässä ehtii vielä aika monta kertaa nostaa kädet ilmaan. Ei se maalintekotaito mihinkään ole hävinnyt, kyllä mä niitä osaan tehdä. Kun tuossa nyt muutama tulee, sitten ketsuppipullo aukeaa, Laine veistelee itsevarmaan tyyliinsä.

Uusi kämppäkaveri

Myös kaukalon ulkopuolella Laine on viihtynyt tällä kaudella mainiosti. Hän on majoittanut luokseen Winnipegissä jo Tapparan juniorivuosilta tutun Joona Luodon. Luoto, 22, on pelannut tällä kaudella saman kaupungin AHL-joukkueessa ja 14 ottelua NHL:ssä.

– On ollut kyllä kiva homma, että olen saanut vähän kaveria Joonasta.

– Äiten ja iskän kanssa siellä olen asustellut ensimmäiset kolme vuotta, niin onhan se vähän erilaista kun on samanikäinen ja -henkinen kaveri. Voi tehdä sitten vähän kaikenlaista. Katselemme aika paljon pelejä ja leffoja tai sarjoja. Vähän fiiliksen mukaan.

Täksi kaudeksi Tapparasta Winnipegiin siirtynyt Joona Luoto on paiskinut hommia Jetsin nelosketjun laidassa.

Laine kertoi jo kauden alussa, että pleikkari ei kulje enää mukana vieraspeleissä. Videopelaaminen on vähentynyt myös kotona.

– Olen vähentänyt aika rajusti. Ei tule enää hirveästi pelattua. Vapaapäivisin välillä tunti tai kaksi, mutta ei läheskään sellaisia määriä kuin aiemmin. Olen pyrkinyt tekemään jotakin vähän järkevämpääkin.

Vaikka tulokassopimuksensa ohittanut Laine saisi jo tällä kaudella vieraspelireissuilla oman huoneen, hän on viihtynyt kämppiksensä huonekaverina myös hotelleissa.

Luoto saa Laineen puolesta asustella hänen nurkissaan vaikka koko kauden.

– Olen sanonut, että saa olla ihan niin pitkään kuin haluaa. Aina on tervetullut.

– Katsotaan, koska hän levittää siivet ja lentää pois pesästä. Mutta en ole potkimassa pois, Laine sanoo.