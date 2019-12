Kommentti: NHL:n hajuttomin ja mauttomin on otettava nyt vakavasti – supertähti Taylor Hall tuo viimeisen silauksen

Seitsemän vuoden pudotuspelitön putki katkeaa keväällä Arizonassa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Arizona Coyotes on ollut useiden vuosien – oikeastaan koko seurahistorian – ajan hajuttomin ja mauttomin NHL-joukkue. Pudotuspelejä aavikolla ei ole nähty seitsemään vuoteen.

Se putki katkeaa tällä kaudella.

Parhaillaan Arizona keikkuu tasaisen Tyynenmeren divisioonan kärjessä. Se ei ole sattumaa.

Kolmatta kauttaan joukkuetta valmentava Rick Tocchet on saanut joukkueen sitoutettua loistavasti pelitapaansa: puolustuksesta ei luisteta.

Tocchet ei ole valmentajaosastolla kovin tunnettu nimi, mutta ennen Arizonaan siirtymistään hän toimi Pittsburghin apuvalmentajana. Se pesti päättyi kahteen Stanley Cupiin. 55-vuotias ontariolainen on nähnyt läheltä, mitä menestyminen vaatii.

Vaikka Arizona jäi viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle, se oli viidenneksi vähiten maaleja päästänyt joukkue. Siitäkin huolimatta, että ykkösvahti Antti Raanta oli sivussa suurimman osan kaudesta.

Jo pari kautta sisäänajettu pelifilosofia on juurtunut Coyotesin miehistöön, ja tällä kaudella sama rata on jatkunut. Arizonaa vähemmän maaleja ovat päästäneet vain Dallas ja New York Islanders.

Lisäksi Arizonalta on ollut lähes koko alkukauden sivussa sen tärkein puolustava puolustaja Niklas Hjalmarsson, jonka odotetaan palaavan riviin tammikuussa.

Arizona ei tarjoile katsojille NHL:n viihdyttävintä kiekkoa, mutta sen kurinalainen ja nöyrä sitoutuminen pelitapaansa tuo tulosta.

Rick Tocchet on tehnyt Arizonasta todella kurinalaisen joukkueen.

Kokeneesta ja tasapainoisesta puolustuksesta löytyy myös kiekollista osaamista, ja alakerran laadukkaan paketin kruunaa NHL:n tämän hetken paras maalivahtikaksikko Darcy Kuemper ja viime kauden loukkaantumisensa takia haastajaksi pudonnut Raanta.

Osaksi pelitavasta johtuen Arizona ei ole mässäillyt hyökkäyspäässä maaleilla. Sen hyökkäysarsenaalista löytyy Derek Stepanin ja Carl Söderbergin kaltaisia luotettavia kahden suunnan keskushyökkääjiä, mutta terävin kärki on puuttunut.

35 ottelun jälkeen joukkueen sisäistä pistepörssiä johdetaan vaivaisella 23 pisteellä. Kaksinumeroiseen maalimääränkin on toistaiseksi päässyt vain kauden sensaatiohyökkääjä Conor Garland (12).

Taylor Hallin hankinta tuo hyökkäykseen aivan uudenlaista syvyyttä ja kaivattua ratkaisuvoimaa. Vaikka Hallin alkukausi alakuloisessa Devilsissä ei ollut ruusuilla tanssimista, ei häntä sattumalta valittu toissa kaudella sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Yhä huippuvuosissaan olevan Hart-voittajan siirtyminen toiseen seuraan on äärimmäisen harvinaista. Edellisen kerran kahden vuoden sisään pystistä joukkuetta oli vaihtanut Mark Messier vuonna 1991.

Lisäksi Arizona sai Hallin yllättävän halvalla. Se ei joutunut edes luopumaan kahden edelliskesän ykkösvarauksistaan vaan lähetti itärannikolle vain kolme keskinkertaista lupausta, ensi kesän ykköskierroksen varausvuoronsa, joka on muutenkin todennäköisesti vasta kierroksen jälkimmäisellä puoliskolla ja ehdollisen vuoron kesän 2021 varaustilaisuuteen.

Jo neljättä kauttaan seuraa johtava, vasta 30-vuotias GM John Chayka on saanut työskennellä Arizonassa rauhassa vailla minkäänlaista huomiota. Hän vaikuttaa kuitenkin onnistuneen toistaiseksi työssään mainiosti.

Arizonan tämän kauden kannalta erityisen rohkaisevaa on se, etteivät sen hyökkäyksen syömähampaat Nick Schmaltz, nuori timantti Clayton Keller eikä varsinkaan kesän superhankinta Phil Kessel ole olleet hyökkäyspäässä vielä lähelläkään parasta tasoaan.

Joukkueen pelitapa pitää illasta toiseen huolen, että omissa ei ole koskaan avoimet ovet ja joukkue pysyy yleensä mukana pelissä oli vastassa kuka tahansa. Sitten tarvitaankin enää vain ratkaiseva maali tai pari.

Vaikka Kessel, 32, on hiihdellyt toistaiseksi yössä aavikolla, hän on osoittanut jo aiemmin urallaan olevansa pelaaja, johon katseet voi tiukassa paikassa kääntää.

Kun toisella laidalla on vielä Hallin, 28, kaltainen kokenut supertähti, eliittiluokan ratkaisuvoimaa tiukkoihin paikkoihin Arizonalta pitäisi löytyä.

Phil Kessel ei ole vielä loistanut uudessa seurassaan. 35 ottelun jälkeen kasassa on tehot 7+12=19.

Vuoden 2010 ykkösvaraus Hallia on kritisoitu siitä, ettei hänen johtamansa joukkue ole koskaan menestynyt. Edmonton oli kuitenkin surkuhupaisa kaaos, eikä New Jerseyssäkään joukkue ympärillä kovin helpoksi menestymistä tehnyt.

Esimerkiksi Hart-kaudellaan 2017–18 Hall mätti runkosarjan 76 peliinsä 93 pistettä. Joukkueen seuraavaksi tehokkain teki 52.

Kyseisellä kaudella Hall pääsi pelaamaan toistaiseksi ainoan pudotuspelisarjansa yhdeksän kauden aikana – hinattuaan Devilsin sinne omakätisesti.

Siirtonsa jälkeen maanantaina antamissaan haastatteluissa Hall ylisti sen viiden pelin ajanjakson olleen hänen tähänastisen uransa kiistaton huippuhetki.

Jo syksyllä ennen kauden alkua Hall korosti, että enemmän kuin mitään hän haluaa vihdoin menestyä. Maanantaina hän sanoi, ettei ole väliä, missä ketjussa tai kuinka paljon hän uudessa joukkueessa pelaa, kunhan voittoja vihdoin tulee.

Puheidensa perusteella aina joukkueensa ykköstähtenä loistaneen Hallin voi uskoa ostavan nöyrästi Tocchetin peli-ideologian, vaikka siinä yksilöt eivät paistattelekaan korkeimmalla pallilla.

Taylor Hallin sopimus Arizonan kanssa kattaa vain loppukauden. Ensi kesänä hän on vapaa tekemään sopimuksen minne tahansa.

Ei Arizonan kohdalla kannata vielä mitään Stanley Cup -juhlia maalailla. Tyynenmeren divisioonassa toinen pudotuspelikierros on kuitenkin jo täysin realistinen haave – eikä siitä konferenssifinaalinkaan ole enää pitkä matka...

GM Chayka kertasi Hallin siirron jälkeen lehdistötilaisuudessaan, että joukkueesta löytyy nyt huippuluokan maalivahdit, mainio puolustus ja hyökkäyksestä pari käänteentekevää pelaajaa.

Arizonaa ei ole otettu vakavasti NHL:ssä, eikä se oli oikein ketään koskaan kiinnostanutkaan. Ei Pohjois-Amerikassa, ei Suomessa eikä pahemmin edes Phoenixissa tai sen esikaupunkialueella sijaitsevassa Coyotesin kotipitäjä Glendalessakaan.

Maanantaina Chayka toisti parikin kertaa menestysmahdollisuuksista kysyttäessä sanat, why not us, miksi emme me?

Niin, miksi ei. Arizona on nyt syytä ottaa vakavasti.