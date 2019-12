Los Angeles Kings purkaa Ilja Kovaltshukin sopimuksen – venäläispyssy saa valita uuden joukkueensa

Kovaltshuk on pelannut edellisen kerran marraskuun alussa.

Kingsin ja venäläiskonkarin sukset menivät lopullisesti ristiin.

Los Angeles Kings ja Ilja Kovaltshuk purkavat sopimuksensa.

Seuran ja pelaajan sukset olivat ristissä jo pidemmän aikaa. Kovaltshuk, 36, pelasi edellisen kerran marraskuun alussa. Sen jälkeen hän vain harjoitteli joukkueen mukana ja istui terveenä katsomossa.

Kovaltshukiin sopimukseen kuuluva tämän kauden jälkimmäinen 2,65 miljoonan bonuserä maksettiin sunnuntaina, joten sopimuksen purkamisen ajankohta oli odotettu.

Kovaltshuk olisi tienannut vielä ensi kaudesta yli neljä miljoonaa dollaria mutta jättää nyt ne rahat ottamatta.

Vaikka Kings ei joudu sopimuksen purkamisen jälkeen enää maksamaan pelaajalle, Kovaltshukin 6,25 miljoonan palkkakattovaikutus rasittaa seuraa vielä tämän ja ensi kauden ajan.

Kun säännöissä määritelty purkuprosessi on saatu maaliin, Kovaltshukista tulee rajoittamaton vapaa agentti, joka saa tehdä jo lähiaikoina sopimuksen haluamansa joukkueen kanssa.

Vuonna 2013 NHL:stä ovet paukkuen KHL:ään karannut Kovaltshuk palasi Pohjois-Amerikkaan viime kaudeksi ja teki kolmen vuoden ja 18,750 miljoonan dollarin sopimuksen Los Angelesin kanssa.

Kesän 2001 ykkösvarauksen paluu NHL:ään ei ole kuitenkaan sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Viime kaudella hän teki 64 ottelussa 34 pistettä. Kuluvan kauden alussa Kovaltshuk ehti pelata 17 ottelua tehoin 3+6.

Los Angelesin lisäksi Kovaltshuk on edustanut NHL-urallaan Atlanta Thrashersia ja New Jersey Devilsiä. Hän on tehnyt pelaamissaan 897 NHL-ottelussa 436+423=859 pistettä ja voittanut kerran maalikuninkuuden (2004).