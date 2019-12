Kommentti: Valtteri Filppula joutui osaksi irvokasta näytelmää NHL:ssä – komealle uralle kirjataan harvinaisen rumaa lukua

Tällä hetkellä mikään muu kuin viimeiseksi jääminen olisi Detroitilta silkkaa typeryyttä, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Detroit Red Wings on ollut NHL-kauden musta lammas. Ei siltä toki juuri mitään odotettukaan, mutta alkukausi on ollut siitäkin huolimatta karmea.

Eikä tilannetta muuta, että lauantain ja sunnuntain välisenä yönä joukkue otti toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi maalivahtinsa loistoillan ansiosta Montrealin yllättäen 2–1.

34 pelatun ottelun jälkeen Detroitilla on kasassa yhdeksän voittoa ja 21 pistettä. Eroa pudotuspeliviivaan on jo 15 pistettä. Detroit on tukevasti koko sarjan hännänhuippuna. Kausi on käytännössä jo ohi.

Päästäkseen pudotuspeleihin Detroitin pitäisi kerätä loppukauden aikana lähes 80 prosenttia pisteistä. Ei mitään toivoa.

Viime vuosikymmenten suuri ja mahtava dynastia on muuttunut synkäksi kaatopaikaksi.

Keväästä 1991 aina vuoteen 2016 kestäneen huiman 25 kauden pudotuspeliputken verot menivät kylmästi maksuun jo muutama vuosi sitten. Käynnissä oleva kausi on Detroitille neljäs peräkkäinen, jossa se jää pudotuspelien ulkopuolelle.

Joukkuetta pidettiin vielä dynastian viimeisillä höyryillä kilpailukykyisenä tulevaisuuden kustannuksella. Se oli toisaalta ymmärrettävää, kun joukkueessa olivat vielä Pavel Datsjukin ja Henrik Zetterbergin kaltaiset tähdet.

Samalla vanhoja luottoratsuja palkittiin pitkillä jatkosopimuksilla. Ne ovat rasittaneet palkkakattoa kovalla kädellä viime vuodet.

Kesällä seura pääsi jo eroon Niklas Kronwallista, 38, ja kuluvaan kauteen päättyvät esimerkiksi veteraanipuolustajien Mike Greenin, 34, Jonathan Ericssonin, 35 ja Trevor Daleyn, 36, sopimukset. Samoin jo vuosikausia eläkkeellä olleen Johan Franzenin, 39, kanssa taannoin tehty 11-vuotinen pahvi.

Uponneen laivan jätti viime kauden jälkeen 22 vuotta seuraa johtanut GM Ken Holland. Tilalle pestattiin kaupungin suuri legenda Steve Yzerman.

Riemunhetket ovat olleet harvassa vuonna 2017 käyttöön otetussa Detroitin uudessa Little Caesars Arenassa.

Vaikka huippuvuosiensa ohi jo aikaa sitten eläneitä vanhoja konkareita saadaan hiljalleen heivattua ulos joukkueesta, Detroitin uudelleenrakennuksen tie on yhä pitkä ja kivikkoinen.

Sen on tietää myös Yzerman, joka ei vanhan luottomiehensä Valtteri Filppulan lisäksi vielä ensimmäisenä kesänään lähtenyt turhaan vahvistamaan joukkuetta.

NHL:ssä ainoa tapa rakentaa kestävää menestystä on saada tulevaisuuden kulmakiviä varaustilaisuudesta. Detroit ei ole päässyt varaamaan viiden ensimmäisen joukkueen joukossa kertaakaan vuoden 1990 jälkeen.

Detroitissa ajettiin jo viime kaudella sisään paljon nuoria pelaajia, mutta mistään superlupauksista ei puhuta. Lähinnä vain ykkössentteri Dylan Larkinin, 23, kohdalla voidaan puhua mahdollisesta tulevaisuuden menestysjoukkueen kulmapalasta. Mahdollisesti myös tshekkipuolustaja Filip Hronekin, 22.

Kahden viime kesän kuutosvaraukset, tshekkilaituri Filip Zadina, 20, ja saksalaispuolustaja Moritz Seider, 18, ovat vielä katsomattomia kortteja.

Ei Detroitissa vielä edellä mainittujen pelaajien takia kannata ryhtyä mestaruusparaatia suunnittelemaan.

Tämän hetkisellä tahdillaan (50 pistettä) Detroit hätyyttelisi jopa Colorado Avalanchen 48 pisteen kautta 2016–17, joka oli vuosituhannen huonoin NHL:ssä.

Parhaillaan läntisen konferenssin kärjessä porskuttava Colorado on kuitenkin mainio esimerkki, kuinka ryysyistä noustaan rikkauksiin. Mainitun kauden surkeus toi sille nyt sensaatiomaista tulokaskautta pelaavan Cale Makarin.

Coloradon ja tämän hetken Detroitia ei voi kuitenkaan täysin rinnastaa toisiinsa, sillä Avalanchella oli jo pohjilla useita onnistuneita kärkivarauksia aiemmilta vuosilta.

Ympyrä sulkeutui, kun Valtteri Filppula palasi täksi kaudeksi Detroitiin, jossa vietti NHL-uransa alun.

Detroit on jo menettänyt vähätkin mahdollisuutensa tämän kauden osalta, joten nyt sen tavoite kaiken järjen mukaan on maksimoida mahdollisuutensa ykkösvaraukseen. GM Yzerman yrittänee varmasti heikentää joukkuetta entisestään siirtorajan lähestyessä.

Sen ei ole yksinkertaisesti mitään järkeä yrittää rimpuilla sarjataulukossa ylemmäs. Esimerkiksi toiseksi viimeiseksi sijoittuminen olisi yhtä tyhjän kanssa, mutta heikentäisi heti viidellä prosentilla sen mahdollisuuksia kevään varauslotossa.

Viimeiseksi sijoittuneen todennäköisyys ykkösvuoroon on 18,5 prosenttia, toiseksi viimeisen 13,5, kolmanneksi viimeisen 11,5 ja niin edelleen.

Jos Detroit onnistuu jäämään viimeiseksi, se pääsee varaamaan ensi kesänä kärkikolmikossa lähes 50 prosentin todennäköisyydellä. Toiseksi viimeiseksi sijoittuessa todennäköisyys putoaa jo alle 40 prosentin.

Pääpalkintona odottelee selvänä ykkösvarauksena pidetty Alexis Lafreniere. Kanadalaislaituri, jota on verrattu pelityyliltään muun muassa Mikko Rantaseen, olisi juuri Detroitin kaipaama eliittiluokan superlupaus ja tulevaisuuden ydinpelaaja.

Detroitissa loppukaudesta on odotettavissa harvinaisen pitkä. Jäljellä kun on vielä 48 ottelua.

Filppula poikkeuksellisessa tilanteessa

Valtteri Filppula, 35, on joutunut osaksi tätä irvokasta – ja hänen pitkällä ja komealla NHL-urallaan täysin uudenlaista – näytelmää.

Ilman terveysmurheita runsaan kuukauden kuluttua 1 000 NHL-ottelun rajan rikkova suomalaiskonkari on pelannut toistaiseksi urallaan pudotuspeleissä jokaisena keväänä lukuun ottamatta vuotta 2017, jolloin hänet kaupattiin pudotuspelijoukkue Tampa Baysta siirtorajalla Philadelphiaan.

Toki Filppula varmasti tiesi, ettei Detroitissa jahdata kannua tämän sopimuksen puitteissa, mutta mahtoikohan hän aavistaa, minkälaiseen suohon jalkansa sotki, kun päätti palata vanhaan kotikaupunkiinsa.

Tällä haavaa Filppulaa pelaa 31 tehopisteen tahdissa, joka olisi hänen huonoinpansa sitten tulokaskauden. Tehotilasto on 25 pykälää pakkasella. Tällä tahdilla se on kauden lopussa –62.

Filppula perusteli kesällä valintaansa sillä, että Yzerman tarjosi konkarille muista seuroista poiketen yksivuotisen sijaan kahden vuoden sopimusta.

Siitä seurasta, josta Filppula aikoinaan lähti NHL-kierrokselleen, ei ole jäljellä enää edes raunioita. Legendaarinen kotipyhättö Joe Louis Arenakin on jo maan tasalla.

Joe Louis Arena purettiin tänä vuonna.

– Harmittaa kun koko ajan tulee turpaan, mutta turha tässä on sarjataulukkoa katsella. Yritetään nyt saada muutama voitto kasaan, Filppula sanoi lauantaina aamujään jälkeen Montrealissa.

– Ei tässä kannata hirveän pitkälle katsoa. Peli kerrallaan eteenpäin. Toivottavasti alkaisi vähän tulla voittojakin, niin koppiin tulisi vähän rennompi ilmapiiri ja olisi muutenkin mukavampi tulla hallille. Mutta jos jotakin hyvää pitää etsiä, porukassa on paljon nuoria, jotka saavat nyt kokea, minkälaista tämä on, ja toivottavasti ei tarvitse sitten uudestaan kokea.

Kun Filppulan kaksivuotinen ja kuuden miljoonan dollarin arvoinen sopimus Detroitin kanssa päättyy, hän on jo 37-vuotias. Tämä hänen uransa synkin luku voi hyvin jäädä myös viimeiseksi.

Pitää kuitenkin myös muistaa, että Filppulalta löytyy jo Stanley Cup -sormus Detroitin edelliseltä mestaruusvuodelta 2008. Sen suhteen tilanne on siis toinen kuin vaikkapa toisella suomalaiskonkarilla Mikko Koivulla.

Moni menisi varmasti ilomielin pelailemaan jääkiekkoa kolmen miljoonan dollarin kausipalkalla vähän huonompaankin joukkueeseen – ilman minkäänlaisia paineita.