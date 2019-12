Kommentti: SM-liigan parhaan pelaajan kohtalo NHL:ssä on ollut tyly – samalla tärkeä muistutus koko Suomi-kiekolle

Oliwer Kaski on hyvä barometri siitä, miten iso kuilu NHL:n ja SM-liigan välillä on, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Ville Nieminen sen sanoi. Kaudet eivät ole vesisänkyjä.

Värikkäästä verbaliikasta tunnettu Nieminen muistutti marraskuussa, että yhdellä työnnöllä ei saa kuutta vapaata. Nieminen puhui tietenkin tässä yhteydessä entisen työnantajansa Pelicansin odotuksista ja suoritustasosta, jotka olivat kaukana viime kaudesta.

Pelicansin viime kausi oli lupauksia antava. Turkoosipaidat ottivat ison harppauksen pois alemmasta keskikastista sijoittumalla runkosarjassa kolmanneksi.

Tykkikausi pohjautui paljon pelaajiin, jotka pelasivat uransa parhaan kauden. Yksi heistä oli Oliwer Kaski. Stadin kirkkaat valot taakseen jättänyt puolustaja teki läpimurtonsa Pelicansissa.

Kaski nousi rakettimaisesti kansalliselle huipulle ja putsasi kauden jälkeen palkintopöydän. Dynaaminen kiekollinen puolustaja paukutti hurjat tehot (19+32=51), ja hänet valittiin SM-liigan parhaaksi pelaajaksi.

Kausi huipentui kevään MM-kisoissa Leijonien riveissä sensaatiomaiseen maailmanmestaruuteen.

Kultainen kevät sai vielä kauniin sinetin, kun Kaski solmi vuoden mittaisen NHL-sopimuksen Detroit Red Wingsin kanssa. Viime kevät on enää kaukainen muisto.

Realismi iski kasvoille

Nyt puoli vuotta myöhemmin Kaski, 24, ja moni muu kultaleijona on saanut huomata, että kaudet eivät ole vesisänkyjä. Realismi on iskenyt tylysti päin kasvoja.

Pohjois-Amerikkaan suuntasi täksi kaudeksi peräti 18 suomalaispelaajaa, jotka pelasivat Suomessa viime kaudella. Neljä heistä (Kaski, Jani Hakanpää, Joel Kiviranta ja Eetu Luostarinen) voitti keväällä MM-kultaa.

Kaski sai maaliskuussa 2019 Lasse Oksanen -palkinnon, kun hänet valittiin SM-liigan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi.

Näistä 18 suomalaisesta tällä hetkellä NHL:ssä pelaa tasan yksi pelaaja: Joona Luoto. Winnipeg Jetsin nelosketjusta yllättäen rouhivan roolin napannut Luoto, 22, oli ennakkoon yksi epätodennäköisimmistä pelaajista, joka yltää NHL-paikkaan.

Suomalaispelaajien leveä siirtoaalto lätäkön taakse ei ollut sattumaa. SM-liigasta kasatuilla maajoukkueilla voitettiin viime kaudella kultaa kaksissa arvokisoissa – ensin nuorten MM-turnauksessa Kanadassa ja myöhemmin aikuisten MM-kisoissa Slovakiassa.

Samalla on todettava, että kultahuuma hieman sokaisi NHL-seuroja. Se on täysin normaalia. Menestyvistä joukkueista nousevat yksilöt aina esille. NHL-lappuja jaettiin viime kauden jälkeen avokätisemmin suomalaisten suuntaan kuin aiemmin.

Kaski tietenkin solmi NHL-sopimuksen tykkikauden jälkeen. Kaski on myös hyvä barometri siitä, miten iso kuilu NHL:n ja SM-liigan välillä on.

NHL-paikka entistä kauempana

SM-liigan viime kauden paras pelaaja teki laskelmoidun ratkaisun, kun hän solmi NHL-diilin Red Wingsin kanssa. NHL:ssä ei ole olemassa helppoja lepopaikkoja, mutta Red Wingsissä mahdollisuudet läpimurtoon ovat juuri nyt suotuisammat kuin muualla.

Kaski ei pystynyt vakiinnuttamaan missään vaiheessa pelipaikkaa Red Wingsin alakerrassa. Syyskaudella jääaikaa tuli ainoastaan AHL:n Grand Rapids Griffinsissä, missä hän pelasi 19 ottelua tehoin 2+3.

Kaski on lahjakas ja itsevarma puolustaja, joka tarvitsee kiekollisen roolin ja paljon siimaa saadakseen vahvuudet kunnolla esille. Kiekon kanssa homma toimii, mutta puolustuspelaamisessa riittää paljon viilattavaa. Red Wingsin organisaatiossa oikeaa ruutua ei vain löytynyt.

Torstaina Kaski kaupattiin suomalaispelaajia pursuavaan Carolina Hurricanesin organisaatioon. Uutisen jälkeen Twitterissä iloittiin ja toivottiin Kaskelle kaikkea hyvää. Toivossa on hyvä elää.

Carolinassa puolustus on aivan eri luokkaa kuin Detroitissa. Tällä hetkellä hierarkia oikealla puolella, missä Kaski on rightin puolen pelaajana omimmillaan, on seuraava: Dougie Hamilton, Brett Pesce ja Trevor van Riemsdyk.

Tiivistettynä: tilanne on haastava. Kaski on entistä kauempana NHL-paikkaa.

NHL:stä ei löydy tällä hetkellä heikompaa joukkuetta kuin Red Wings. Samaa voi sanoa punasiipien puolustuksesta. Jos Kaski ei mahtunut edes Red Wingsin pakkirotaatioon mukaan, on turha haaveilla vakioruudusta Hurricanesin alakerrassa ilman loukkaantumisia.

Tämä ei ole Kasken painamista alas, vaan kylmien realiteettien sanomista ääneen, ja samalla hyvä muistutus Suomi-kiekolle, suurelle yleisölle ja median edustajille.

Kun pelaaja tekee NHL-sopimuksen, siitä on vielä helkkaristi matkaa NHL-pelaajaksi. Mitään ei anneta valmiiksi tarjottimella. Oli kyse minkä tason liigatähdestä tai kultaleijonasta tahansa.