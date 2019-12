Sebastian Aho mättää maaleja enemmän kuin koskaan – peliin tuli silmiinpistävä muutos: ”Siltä paikalta ne tehdään”

Ilme on usein vakava, mutta tulosta tulee. Sebastian Aho liekehtii NHL:ssä.

Tuore talonomistaja Sebastian Aho loistaa koko NHL:n kuumimpana maalipyssynä.

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on tällä hetkellä kovassa iskussa. Vielä lokakuussa piste- ja maalihanat pysyivät kiinni, mutta kun marraskuu koitti, hana ryöpsähti auki. Sen jälkeen Aho on tehnyt 20 pelissä 15 maalia.

Vaikka torstain kierroksella niin Aho kuin koko Carolina jäi Vancouverissa nollille, Ahon maalitahti on ollut puolentoista kuukauden ajan kovempi kuin kellään toisella NHL-pelaajalla.

– Sellaista se lätkä välillä on. Alkukaudesta pelasin mielestäni hyviä pelejä, mutta pisteitä ja maaleja ei vain tullut. Nyt olen pelannut periaatteessa ihan samalla tavalla, mutta on vain uponnut. Saan pomppuja, joita hukkasin alkukaudesta. Nyt ne pomput ovat kääntyneet minun puolelleni, Aho sanoo.

Ahon maalimäärä on suomalaisista täysin omaa luokkaansa. Hän on paukuttelemassa tätä menoa aiemman ennätyksensä (30) heittämällä rikki. Tällä haavaa Aho paahtaa 46 osuman tahdissa.

Ahon, 22, loistossa valtava osansa on ollut tutkapari Teuvo Teräväisellä, jolla on kasassa kaksi tehopistettä Ahoa enemmän (31–29).

Jo neljättä kauttaan yhdessä pelaavan kaksikon saumaton yhteistyö muuttuu aina vain tuhoisammaksi. Tiistain ottelussa Edmontonia vastaan siitä saatiin jälleen huima näyte, kun Teräväinen alusti Ahon maalin silmiä hivelevällä tavalla.

Vielä syöttöhetkellä Aho oli maalin takana mutta kaarsi parahiksi tuikkaamaan kiekon takatolpalta tyhjiin.

– ”Teukka” taisi yrittää itse ohjata sitä kohti maalia, mutta satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Aho naurahtaa.

– Mutta aika hienosti hän on minulle tarjoillut. Meillä peli kulkee, ja on tosi hienoa pelata Teukan kanssa.

Aho (oik.) ja Teuvo Teräväinen tuottavat alvariinsa päänvaivaa Carolina Hurricanesin vastustajille.

Mikään pelkkä hyökkäyspään kikkakaksikko suomalaisparivaljakko ei suinkaan ole. He pelaavat myös yhdessä alivoimalla, ja tasakentin illasta toiseen vastassa ovat vastustajien parhaat voimat.

– Olen mielestäni kehittynyt puolustuspelaamisessa. Se on kaiken pohja, että pystyy puolustamaan hyvin. Meidän ketju pelaa joka ilta kärkiketjuja vastaan, niin siinä pitää aina yrittää pimentää vastustaja.

Neljättä NHL-kauttaan pelaavan Ahon pelaamiseen on tullut tänä syksynä yksi silmäänpistävä muutos. Hänet on pantu ylivoimalla maaliedustalle, vaikka aiemmin rooli on löytynyt aina tutusti kapellimestarin paikalta peliä pyörittämästä.

Uudessa erikoistilanneroolissa Aho joutuu jatkuvasti vastustajien mukiloimaksi ahtaissa maalinedusväännöissä. Se ei kuitenkaan haittaa – ainakaan niin kauan kun tulosta tulee.

– Olen tehnyt siitä nyt paljon maaleja, niin mikäs siinä ollessa: ripareita, irtokiekkoja, ohjureita. Siltä paikalta suurin osa maaleista tehdään. Ihan mielelläni otan pari mustelmaa, jos pystyn tekemään maaleja.

Aho mellastaa nykyään aiempaa enemmän maalinedustalla.

Kaukalon ulkopuolella Aho on viihtynyt vielä aiempaakin paremmin. Hän sai täksi kaudeksi vieraspelimatkoille oman hotellihuoneen, kun tulokassopimus loppui.

Kesällä viiden vuoden ja yli 40 miljoonan dollarin jatkosopimuksen tehnyt Aho pani myös hiljattain haisemaan kotikylällä Raleigh’ssa. Hän nimittäin kertoo ostaneensa ensimmäisen omakotitalonsa.

– Ei sitä nyt miksikään kartanoksi voi kutsua, mutta ihan mukava kämppä, vaatimaton oululainen tuumaa.

– Ei ole sentään Teukka naapurina, mutta saas nähdä, kuinka paljon hän nukkuu vierashuoneessa tulevaisuudessa.