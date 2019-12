Patrik Laineen namupassi jäi laihaksi lohduksi – heittopussi katkaisi kuukauden tappioputkensa Winnipegin kustannuksella

Suomalaiset eivät loistaneet parrasvaloissa yön NHL-kierroksella.

Winnipegin Patrik Laine jatkoi piste per peli -tahtiaan, kun hän saalisti yhden syöttöpisteen vierasottelussa Detroitissa.

Detroit löi kuitenkin vieraansa 5–2 ja katkaisi 12 pelin tappioputkensa. Joukkue oli voittanut edellisen kerran tasan kuukausi sitten.

Detroit on tukevasti itäisen konferenssin jumbona. Toiseksi viimeisenä oleva New Jersey on siitä nyt neljän pisteen päässä, mutta se on pelannut peräti kolme ottelua vähemmän.

Laine alusti ketjukaverinsa Kyle Connorin 2–3-kavennuksen toisessa erässä.

Laineella on nyt 30 pelin jälkeen kasassa tehot 9+21=30.

Kähkönen taas voitokas

Kaapo Kähkönen pelasi jo neljännen ottelunsa Minnesotan maalilla. Suomalainen oli tolppien välissä myös joukkueen edellispelissä toissapäivänä, joten hän on onnistunut vakuuttamaan valmennusjohdon näytöillään.

Tällä kertaa Kähkönen joutui antautumaan viidesti mutta torjui silti voiton, kun Minnesota löi kotonaan Edmonton Oilersin 6–5.

Kähkönen on nyt voittanut otteluistaan kolme ja hävinnyt kertaalleen rangaistuslaukauskilpailussa.

Minnesotan kapteeni Mikko Koivu oli yhä sivussa loukkaantumisen takia.

Torstain kierros

Buffalo Sabres–Nashville Predators 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)B: Rasmus Ristolainen 0+1, Henri Jokiharju 0+1

Florida Panthers–New York Islanders 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 1–0 ja. (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)C: Joonas Korpisalo 31/32 torj.

Tampa Bay Lightning–Boston Bruins 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)B: Tuukka Rask 28/31 torj.

Detroit Red Wings–Winnipeg Jets 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)W: Patrik Laine 0+1

Minnesota Wild–Edmonton Oilers 6–5 (2–1, 2–1, 2–3)M: Kaapo Kähkönen 28/33 torj.

St. Louis Blues–Vegas Golden Knights 4–2 (1–2, 3–0, 0–0)

Arizona Coyotes–Chicago Blackhawks 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)

Calgary Flames–Toronto Maple Leafs 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Vancouver Canucks–Carolina Hurricanes 1–0 ja. (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

San Jose Sharks–New York Rangers 3–6 (1–0, 1–2, 1–4)