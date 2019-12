Taas potkut NHL:ssä! Jo viides päävalmentaja sai monoa kolmen viikon sisään

Juuri nyt

San Jose Sharks erotti Peter DeBoerin.

Valmentajien potkurumba jatkuu NHL:ssä. Keskiviikkona työt loppuivat San Josen Peter DeBoerilta.

Viidettä kauttaan joukkuetta valmentaneen DeBoerin, 51, potkujen on raportoitu johtuneen puhtaasti joukkueen huonosta menestyksestä, eikä sillä ole tekemistä viime aikojen valmennusmetodikohujen kanssa.

San Jose on hävinnyt viisi peräkkäistä ottelua, ja sen alkukausi on ollut muutenkin alavireinen. Kokenut ja nimekäs joukkue on läntisessä konferenssissa vasta 12:ntena.

Joukkueen väliaikaiseksi päävalmentajaksi on nimetty Bob Boughner, joka toimi aiemmin apuvalmentajana. Hän valmensi kaksi viime kautta Florida Panthersia.

DeBoerin mukana joukkueesta lähti myös kolme muuta valmennustiimin jäsentä.

DeBoerista tuli jo kauden viides virkansa menettänyt NHL-päävalmentaja. Aiemmat olivat potkut saaneet Toronton Mike Babcock, New Jerseyn John Hynes ja Dallasin Jim Montgomery sekä rasismikohussa nimellisesti itse eronnut Calgaryn Bill Peters.