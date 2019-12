New York Rangers purki farmiin juuttuneen suomalaishyökkääjänsä sopimuksen – edessä paluu SM-liigaan?

Ville Meskanen ei jatka New York Rangersin organisaatiossa.

Toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelanneelle Ville Meskaselle näytettiin keskiviikkona ovea. Meskanen asetettiin ehdottomalle siirtolistalle (unconditional waivers), joka mahdollistaa New York Rangersille hyökkääjän sopimuksen purkamisen.

24-vuotias tamperelainen siirtyi kasvattajaseurastaan Ilveksestä viime kaudeksi varaamattomana pelaajana Rangersin organisaatioon.

Viime kausi kului AHL:ssä ja sama rata jatkui tänäkin syksynä. Meskanen ehti pelata tällä kaudella 20 AHL-ottelua vaisuin tehoin 0+4.

Meskanen lähti Amerikkaan SM-liigassa pelaamansa mainion toissa kauden jälkeen. Tuolloin hän paukutti Ilveksessä 48 peliin tehot 24+20 ja nousi myös maajoukkueeseen.

Suomessa Meskanen on edustanut vain Ilvestä ja sen entistä farmiseuraa LeKiä. Hän on harjoittelut kesäisin Ilveksen mukana, ja tamperelaisseuran urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi Aamulehdelle, että Ilves on kiinnostunut Meskasesta.

SM-liigan kärkikahinoissa porhaltavalla Ilveksellä olisi tarvetta vahvistukselle jo lyhyelläkin aikavälillä, sillä se menettää useita pelaajia nuorten MM-kisoihin.