Sebastian Aho loistaa NHL:n kuumimpana maalipyssynä – Patrik Laine taiteili komean osuman

Sebastian Aholla (kesk.) on ollut viime aikoina aihetta hymyyn.

Edellisottelussa hattutempun tehnyt Sebastian Aho osui tällä kertaa kahdesti.

Sebastian Aho loisti jälleen ottelun ykköstähtenä, kun Carolina Hurricanes ryöpytti Edmonton Oilersia vieraskaukalossa 6–3.

Tulikuuma Aho teki ottelussa kaksi maalia – molemmat tutkaparinsa Teuvo Teräväisen syötöstä.

Suomalaiskaksikko juoni pelin avausmaalin jo neljän minuutin pelin jälkeen silmiä hivelevällä tavalla.

Teräväinen ohjasi syötön takatolpalle, jonne Aho kaarsi juuri sopivasti maalin takaa tuikkaamaan kiekon ohi Mikko Koskisen. Maali oli Aholle NHL-uran 100:s.

Syöttö oli niin taidokkaasti oikein ajoitettu, että se sai jopa monet pohtimaan, yrittikö Teräväinen todella sitä.

– Tietenkin hän näki minut, Aho virnisti erätaukohaastattelussa.

Illan toisensa Aho puolestaan tuikkasi niin ikään maalinedustalta ylivoimalla kolmannessa erässä ja vei vieraat ratkaisevasti 5–3-johtoon.

Ottelun maalikooste:

Edellisottelussa viikonloppuna hattutempun tehnyt Aho on osunut tällä kaudella nyt jo 18 kertaa.

Lokakuussa pelatuissa 12 pelissä Aho teki vain kolme maalia, mutta sen jälkeen jälki on ollut huimaa. Marraskuun alusta lähtien Aho on takonut pelaamissaan 19 ottelussa 15 maalia. Kukaan muu NHL-pelaaja ei ole kyennyt vastaamaan sinä aikana suomalaistähden tahtiin.

Kaikkiaan Aholla on nyt 31 ottelun jälkeen kasassa tehot 18+11=29.

Maalipörssissä Aho on noussut jakamaan jo 8. sijaa. Tilaston ykkösnimi Bostonin David Pastrnak on 25 maalilla omilla luvuillaan. Toisena on 21 maalin Washingtonin Aleksandr Ovetshkin ja kolmantena, vain kaksi maalia Ahon edellä Buffalon Jack Eichel.

Ahon maalivireessä valtava osansa on huippuvireisellä ketjukaveri Teräväisellä, joka on nakuttelut 31 peliin yhtä monta pistettä (7+24).

Ahosta tuli Edmonton-ottelussa myös historian nuorimpana 100 maalin rajan Carolinan paidassa rikkonut pelaaja. Samalla hän oli vasta kolmas kyseiseen rajapyykkiin yltänyt vuoden 2015 varaustilaisuudesta. Kaksi aiempaa olivat numeroilla yksi ja kaksi poimitut Connor McDavid ja Jack Eichel. Aho varattiin numerolla 35.

Laine nöyryytti rupusakkia

Nyt oli Winnipeg Jetsin vuoro rökittää NHL:n tämän hetken häpeäpilkku, Detroit Red Wings.

Loppulukemat Manitobassa kirjattiin luvuin 5–1. Tappio oli asemansa liigajumbona tukevasti sementoineelle Detroitille 12:s peräkkäinen.

Tällä kertaa Detroitin jänne kesti jopa toisen erän loppupuolelle asti, kunnes ryöpsähti. Winnipeg takoi kahdessa minuutissa kolme maalia ja karkasi 4–1-johtoon.

Toistaiseksi pääosin syöttöpisteiden keräilyyn kuluvalla kaudella keskittynyt Patrik Laine pääsi lyömään toisen erän lopun maaliryppään viimeisen niitin upealla tavalla.

Laine purjehti läpi Detroitin puolustuksen ja sujautti tyylikkäiden harhautusten jälkeen kiekon pömpeliin. Maali oli Laineelle kauden yhdeksäs. Maalien lisäksi Laine on kerännyt 20 syöttöpistettä ja on tarkalleen piste per peli -tahdissa.

Suomalaisten pistepörssi

Aleksander Barkov, Florida 10+26=36 (30 ott.) Teuvo Teräväinen, Carolina 7+24=31 (31) Sebastian Aho, Carolina 18+11=29 (31) Patrik Laine, Winnipeg 9+20=29 (29) Joonas Donskoi, Colorado 13+14=27 (30) Miro Heiskanen, Dallas 7+14=21 (32) Kasperi Kapanen, Toronto 8+10=18 (32) Mikko Rantanen, Colorado 6+12=18 (14) Joel Armia, Montreal 11+6=17 (29) Roope Hintz, Dallas 11+3=14 (25)

Tiistain kierros

Florida Panthers–Tampa Bay Lightning 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Pittsburgh Penguins–Montreal Canadiens 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)M: Joel Armia 1+1, Artturi Lehkonen 0+1

Buffalo Sabres–St. Louis Blues 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)B: Henri Jokiharju 0+1

Minnesota Wild–Anaheim Ducks 2–3 vl. (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)M: Kaapo Kähkönen 31/33 torj.

Nashville Predators–San Jose Sharks 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)N: Mikael Granlund 0+1, Juuse Saros 24/25 torj.

Winnipeg Jets–Detroit Red Wings 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)W: Patrik Laine 1+0

Dallas Stars–New Jersey Devils 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)D: Roope Hintz 0+1

Arizona Coyotes–Calgary Flames 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)

A: Antti Raanta 24/29 torj.

Edmonton Oilers–Carolina Hurricanes 3–6 (0–3, 1–0, 2–3)E: Mikko Koskinen 26/32 torj. C: Sebastian Aho 2+0, Teuvo Teräväinen 0+2

Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks 5–1 (0–0, 3–0, 2–1)

Los Angeles Kings–New York Rangers x–x (1–0, 1–0, x–x)