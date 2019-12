Korpisalo venyi kiekon eteen 37 kertaa – lannisti Aleksandr Ovetshkinin ja Washingtonin

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Joonas Korpisalon Columbus Blue Jackets on voittanut Washington Capitalsin vierasjäällä maalein 5–2. Samalla päättyi Columbuksen neljä ottelua kestänyt tappioputki.

Washington on itälohkossa yhdeksäntenä ja Columbus toiseksi viimeisenä.

Ruotsalaisvahti vielä Korpisaloakin vahvempi

Ottawan peli on viime aikoina takkuillut, sillä se on hävinnyt edellisestä seitsemästä ottelusta kuusi. Muun muassa edellinen kohtaaminen Bostonin kanssa päättyi toissa viikolla 1–2-tappioon.

Boston johtaa itälohkoa, ja Ottawa on seitsemäntenä.

New York Islandersille vierasvoitto

New York Islandersin Brock Nelson varmisti joukkueelleen voiton Tampa Bay Lightningista tekemällä kaksi maalia kolmannessa erässä. Tampassa pelattu ottelu päättyi Islandersille 5–1.

Tampa Baylla on ollut viime ajat kotikaukalossa vaikeaa, sillä joukkue on hävinnyt viidestä viimeisimmästä kotiottelusta neljä. Joukkue on itälohkossa kuudentena.