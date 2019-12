Eeli Tolvanen häikäisi pari vuotta sitten kiekkomaailman – vaeltaa nyt varjoissa: ”Synkkä jakso elämässä”

Tolvasen suu on ollut mutrulla alkukauden. Viime aikoina hän on kuitenkin saanut pistehanaa auki.

Eeli Tolvanen räjäytti pankin toissa kaudella. Sen jälkeen hänestä ei ole juuri kuultu. Viime aikoina tulosta on kuitenkin alkanut vihdoin tulla.

Kausi 2017–18 oli Eeli Tolvaselle jättipotti. Sensaatiotulokas liekehti KHL:ssä, maajoukkueessa Tolvanen loisti teinitähtenä olympialaisissa ja MM-kisoissa ja 18-vuotias sensaatiomaalipyssy revittiin vielä keväällä NHL:äänkin.

Ehdittiinpä Tolvasesta sen kauden aikana kirjoittaa jo elämäkertakin.

Sen jälkeen vihtiläinen ei ole parrasvaloissa paistatellut. Koko viime kauden aikana tilille tuli neljä NHL-ottelua Nashville Predatorsissa, ja valtaosa kaudesta kului AHL:ssä.

Sama tahti on jatkunut myös tällä kaudella. 20-vuotias on tahkonnut jälleen farmiliigaa. 25 ottelun jälkeen Tolvasella on kasassa tehopisteet 7+6. Niillä hän on koko AHL:ssä eniten maaleja tehneen Milwaukee Admiralsin sisäisessä pistepörssissä yhdeksäntenä.

Tolvanen kertoo, että minkäänlaisia keskusteluja Nashvillen suuntaan ei ole alkukauden aikana käyty.

– En tiedä, mistä kiikastaa. Jos tietäisin, niin varmaan sitä tulosta tulisi. Totta kai välillä vähän turhauttaa ja mietityttää, Tolvanen pohtii.

– Aika vaikeaa ja vaihtelevaa on ollut. Välillä on kulkenut, mutta ei ole tullut pisteitä, ja sitten välillä on taas ollut vähän synkempää.

Tolvanen valittiin 2018 Pyeongchangin olympialaisten tähdistöketjuun vain 18-vuotiaana. Hän teki turnauksen viidessä ottelussa tehot 3+6 ja oli Leijonien ylivoimainen ykköstykki.

Tolvasen edustama Milwaukee porskuttaa läntisen konferenssin kärjessä. Suomalainen on saanut illasta toiseen vastuuta ykkösketjussa ja ylivoimassa, mutta pistehanat eivät ole auenneet toivotulla tavalla.

Tolvanen on ollut joukkueensa ylivoimaisesti ahkerin laukoja. Hän on piiskannut kiekkoa maalia kohti keskimäärin 2,8 kertaa ottelussa.

– On ollut myös huonoa tuuria. Tolpat ovat kilisseet ja muuta. Toisaalta välillä on ollut hyviä pelejä, joissa olen pelannut puolustussuuntaan tosi hyvin. Hyviä pelejä, vaikkei ole tullutkaan pisteitä.

Solakammassa kunnossa

Viime kesänä Nashville käski Tolvasen pudottaa painoaan, jotta tästä tulisi jäällä aiempaa sähäkämpi. Tolvanen teki työtä käskettyä. Hän kertoi syksyllä tiristäneensä jo valmiiksi alle 90 kiloisesta kropastaan pois peräti seitsemän kiloa.

– Kyllä jalka liikkuu nyt aika hyvin. Muutenkin on tuntunut ihan hyvältä. En ole ainakaan jäänyt telineisiin.

– Mutta kyllähän kaikki odottavat multa maaleja ja pisteitä. Siitä lähdetään, että haluan pelata ylhäällä. En mä tänne lähtenyt sillä fiiliksellä, että olen AHL:ssä koko kauden.

Tolvasen tavoite on siis yhä kirkas. Hän on hyväksynyt, että tie NHL:ään onkin hieman pidempi ja kivikkoisempi kuin vielä pari vuotta sitten näytti.

Taannoin Tolvasen leiristä uhkailtiin jopa Eurooppaan lähtemisellä, jos paikka Predatorsista ei heti aukene. Nyt maalipyssy hakee kuitenkin nöyränä jyvää takaisin kohdalleen farmiliigassa.

– Mä olen kuitenkin vasta 20-vuotias. Tämä on vain yksi synkkä jakso kaudessa ja elämässä. Ei tässä vielä kannata lyödä päätä pensaaseen, Tolvanen sanoo päättäväisesti.

Tämän haastattelun jälkeen Tolvanen paiskoi heti seuraavassa ottelussa perjantain ja lauantain välisenä yönä tehot 2+1. Kyseessä oli hänen AHL-uransa ensimmäinen kolmen pisteen ottelu.

Tolvanen on yltynyt viime peleissä tehojen valossa loistoiskuun. Kauden 13 pisteestä peräti yhdeksän (5+4) on syntynyt edellisten kuuden pelin aikana. Milwaukee on tehnyt sinä aikana yhteensä 25 maalia.