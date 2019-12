Kommentti: Nyt Patrik Laineen voi julistaa muuttuneeksi mieheksi – mutta myrskyä odotellaan vasta

Patrik Laine on tehnyt alkukaudella tehopisteitä kovaan tahtiin.

Patrik Laine tekee pisteitä ennätystahtiin, mutta ketsuppipullo on vielä tukossa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n runkosarjasta on takana jo yli kolmannes. Otanta on jo sen verran suuri, että Patrik Lainetta voidaan pitää virallisesti muuttuneena miehenä.

Laineen, 21, suoritusvarmuus ja ennen kaikkea työmoraali kaukalossa on noussut merkittävästi aiemmasta. Ennen puhdasverisenä maalipyssynä tunnettu Tesoman tykki ei kaihda kamppailuja ja tekee arvokasta työtä nyt myös puolustussuuntaan.

Väärinkäsitysten ehkäisemiseksi on syytä kertoa, ettei sarjan parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavaan Selke Trophyyn kuitenkaan ole syytä alkaa vielä kaivertaa Winnipegin suomalaistähden nimikirjaimia. Ei hänestä sentään mikään puolustusspesialisti ole tullut, mutta muutos aiempaan velttoiluun on huomattava.

Laine pysyy nyt lähes jatkuvasti pelin ytimessä eikä vain surffaile odottelemassa kiekkoa maalintekosektoriin. Jetsin peli ei enää kuole Laineen saadessa kiekon puolustussinisen alla tai keskialueella. Hän tekee paljon peliä edistäviä ratkaisuja.

Myös päävalmentaja Paul Maurice on huomannut, että Laineen uskaltaa nyt laittaa kentälle entistä useammin. Hänen keskimääräinen peliaikansa on noussut viime kaudesta yli kahdella minuutilla. Nyt se on 19.26.

Edellisessä ottelussa torstaina Laine pelasi jo uransa ennätysminuutit 23.26.

Vastustajat ovat saaneet maistaa Laineen kovuutta.

Myös Laineen pistesarake on tehnyt täyskäännöksen aiemmasta. Nyt 27 ottelun jälkeen se näyttää lukemia 8+20=28. Laine on joukkueensa pistekärki, vaikka muut ovat pelanneet pari peliä enemmän.

Koko NHL:n pistepörssissä Laine komeilee jaetulla 19. sijalla.

Kaksikymmentä syöttöpistettä on täsmälleen saman verran, mitä Laine keräsi viime kauden 82 ottelun aikana.

Tällä hetkellä Laine takoo tehoja muhkeassa 83 pisteen tahdissa. Se ylittäisi 13 pisteellä hänen toissa kaudelta peräisin olevan ennätyksensä.

Komea pistesaldo ja ennen kaikkea syöttöpisteiden määrä on kuitenkin vain suoraa seurausta Laineen parantuneesta pelillisestä yleistasosta ja suoritusvarmuudesta.

Vaikka pistetahti on kovempi kuin kertaakaan kolmella edellisellä kaudella, Laine ei ole yltynyt vielä erityisiin liekkeihin.

Se jos mikä on lupaavaa.

Pisteitä on ropissut perustekemisellä tasaisesti läpi alkukauden, mutta mukaan ei ole mahtunut viime vuosilta tuttuja kuumia putkia, jolloin kaikki tuntuu onnistuvan. Nimenomaan maalinteon osalta.

Ennen paria viime kautta Lainetta pidettiin realistisena kandidaattina voittamaan jopa NHL:n maalikuninkuus. Ei maalintekotaito häneltä ole mihinkään kadonnut tai maankuulu laukaus heikentynyt.

Siihen nähden kahdeksan maalia on toistaiseksi selvästi alakanttiin. Ei Laine itsekään ole varmasti vielä täysin tyytyväinen otteisiinsa. Maalinteko on osa hänen identiteettiään.

Laine on lisäksi laukonut tällä kaudella hieman enemmän kuin yhdelläkään kolmesta aiemmasta. Toistaiseksi hän on paiskonut kiekkoa maalia kohti keskimäärin 3,1 kertaa ottelussa. Aiemmin luku on ollut välillä 2,8–3,0.

Toistaiseksi Laineen laukaisuprosentti on vain 9,4. Kahdella ensimmäisellä kaudella se oli yli 17, ”vain” 30 maalin viime kaudellakin 12,2.

Maalipaikoissa Laineen ruuti on ollut vielä pääosin märkää.

Tällä kaudella huomionarvoista on ollut myös se, että Laine on tehnyt pisteistään vain 25 prosenttia ylivoimalla, kun viime kausina luku on ollut yli 40.

Toistaiseksi Laineella on kasassa 27 ottelun aikana vain kaksi ylivoimamaalia, mikä sekin on erikoista. Hän on kuitenkin pelannut jälleen vanhalla tutulla paikallaan b-pisteen yläkaarella.

Selitykseksi ei kelpaa se, että pelätty maalipyssy on erikoistilanteessa erityistarkkailussa. Niin hän oli jo pari edellisellä kaudellakin. Ja Aleksandr Ovetshkin on ollut viidellätoista.

Laineen kohentunut peli-ilme on muuttanut etenkin tasakentin pelaamista, mutta ylivoimalla homman pitäisi rokata jo pelkästään vanhoilla askelmerkeillä.

Hänen itseluottamuksensa on selvästi vielä kaukana parhaasta, ja ote mailasta ratkaisupaikoissa turhan tiukka.