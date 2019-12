Valmentaja löi suomalaista NHL-tähteä päähän – tv-kameroiden tallentama tapaus nousi nyt puheenaiheeksi USA:ssa

Nyt NHL kuitenkin kuohuu. Padon aukaisi pelaajiaan kiusanneen Mike Babcockin potkut Torontosta. Entisen tähtiluotsin Babcockin lähtöpassien jälkeen Calgaryn Bill Peters on eronnut, kun hänen entiset pelaajansa kertoivat Petersin rasistisesta ja väkivaltaisesta käytöksestä. Chicago on puolestaan hyllyttänyt apuvalmentaja Marc Crawfordin, jonka kerrotaan potkineen ja kuristaneen pelaajia, kun hän valmensi Los Angeles Kingsiä.

Leino sanoi ESPN:lle pitävänsä hyvänä, että NHL:n valmennuskulttuurista on nyt noussut keskustelu. Se johtaa muutokseen, jonka myötä etenkin nuorten pelaajien taakka helpottuu.

– Onhan koutsaus ollut aika rajua peliä entisaikoina. Aika tiukkoja linjauksia syyllistäväänkin sävyyn on tullut moneltakin valmentajalta. Kasvuympäristö on sellainen jo nuorena ja junnuista asti, että koutsilta tulee suoraan aika rajua kamaa. Ei siinä mitenkään päätä silitelty. Nykypäivänä valmentajien käytös on muuttunut ja muuttuu tämän myötä varmasti yhä enemmän, Leino sanoi.