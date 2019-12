Sairastuvalle jyrätty suomalaishyökkääjä pelaa isoista asioista NHL:ssä – viimeinen mahdollisuus? ”Ei ole aikaa katsella”

Antti Suomela palasi San Jose Sharksin kokoonpanoon liki vuoden tauon jälkeen.

Kalifornian paikallistaistelu San Jose Sharksin ja Los Angeles Kingsin välillä oli viime perjantaina Sharksin juhlaa, kun se voitti 4–1.

Antti Suomelalle ottelu oli sikäli vähemmän juhlallinen, että Sharksin suomalaissentteri loukkaantui Kurtis MacDermidin taklauksesta.

195-senttinen ja 106-kiloinen kanukkipakki pysäytti 183-senttisen ja 82-kiloisen Suomelan Sharksin hyökkäyssiniviivan tuntumaan.

– Minulla on kokemusta samasta äijästä jo viime kaudelta AHL:stä. Tiesin, että hän hakee noita. Katsoin juuri ennen syötön lähtemistä, että tuleeko ketään vastaan. Ei tullut, mutta heti kun käänsin katseeni kiekkoon, hän lähtikin tulemaan. Siinä ei ollut hirveästi aikaa väistellä. Yritin vain jotenkin suojella itseäni, ettei pää lähde juurineen irti, Suomela kertoo Ilta-Sanomille.

– Ihan hieno ja puhdas taklaus se oli, ei siinä mitään. Jos nyt jotain pitää hakea, niin vähän myöhässä se tuli, sanoo Suomela, joka oli luopunut kiekosta taklauksen osuessa.

Ylävartalovamma pitää Suomelan sivussa peleistä toistaiseksi – muttei luultavasti kovinkaan kauaa.

Loukkaantuminen tuli sikäli ikävään paikkaan, että Suomela palasi hiljattain lähes vuoden tauon jälkeen Sharksin NHL-miehistöön.

Kevätkausi ja tämän kauden alku AHL:n San Jose Barracudassa olivat Suomelalle hankalia osin peluutuksellisistakin syistä ja uusi pelipaikkakin, laitahyökkääjän tontti, tuli tutuksi. Ennen NHL-komennustaan hän onnistui kuitenkin latomaan oikeaan aikaan pisteitä, jotka toivat mahdollisuuden ylhäällä.

Voisi kuvitella, että kun uran Pohjois-Amerikassa pääsee aloittamaan NHL:ssä mutta sitten joutuu pitkäksi aikaa AHL:ään, paluun hetkellä pelejä kirkkaimmissa valoissa osaa arvostaa vielä enemmän.

– Kun tänne tullessani pääsin suoraan änäriin, siihen tavallaan tottui. Oli ihan normijuttu, että mentiin yksityiskoneilla ja peleistä pääsi parissa tunnissa kotiin. AHL:ssä huomasi eron, että oli kaikki jutut aika hyvin. Siellä se matkustaminen on raskaampaa. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Nyt muistaa eri tavalla, mitä kaikkia etuja täällä on ja miten monet asiat on tehty helpommiksi.

SM-liigan pistepörssin 2017–18 voittanut Suomela on pelannut Sharksissa nyt tämän syksyn aikana viisi ottelua nelossentterinä.

Viidestä ottelusta saldona on 0+1 eli yksi syöttö heti ensimmäisestä pelistä Vegasin vieraana. Suomela ohjasi silloin myös maalin, joka kuitenkin hylättiin Vegasin haaston jälkeen, kun Timo Meier oli osunut maalivahti Marc-Andre Fleuryyn. Meier tosin ajautui maalivahdin alueelle päin Fleuryä Vegasin puolustajan Jon Merrillin työntämänä.

– Fleury tykkää laittaa vähän lisää kun vähän hipaistaan. Toisaalta ilman Meierin kolausta en usko, että se olisi mennyt maaliin. Toisaalta hänet työnnettiin sinne, eli sen olisi voinut myös hyväksyä... Ei se enää harmita, mutta harmitti totta kai silloin, kun olisi ollut kova juttu tehdä maali heti ensimmäisen pelin ensimmäiseen erään.

Suomela juhli maalia harjoitusottelussa 21.9. Vegasia vastaan.

Suomela on saanut kehuja sekä paikallismedialta että Sharksin päävalmentajalta Pete DeBoerilta. Hänen on katsottu tuoneen Noah Gregorin kanssa mahdollisen ratkaisun joukkueen ongelmaan nelosketjussa.

– Gregorin kanssa on kiva pelata. Hän on nopea äijä eikä jää ainakaan vauhdista kiinni. Kun pidän itseänikin suht nopeana pelaajana, niin on kiva, että laituritkin ovat nopeita.

Ennen kaikkea heidän täytyy pelata turvallisesti ja olla ottamatta takaiskumaaleja.

– Olen pyrkinyt pelaamaan energisesti ja tuomaan vahvaa luistelua. AHL:ssä otetaan huudot vastaan mutta pääsee vielä jäälle, mutta jos täällä menettää keskialueella kiekon, voi joutua istumaan seuraavan vaihtokierroksen. Täytyy tiedostaa tilanteet eikä kikkailla keskialueella, jos kaikki ovat vaikka lähdössä vaihtoon. Pyrin pelaamaan fiksummin kuin vaikka vuosi sitten täällä ylhäällä, jolloin koetin pelata vähän samalla tavalla kuin liigassa. Kiekonmenetyksiä tuli silloin enemmän. Täytyy pelata niin, että ansaitsee luottamuksen.

– Tärkeintä on, ettei ainakaan omissa hirveästi kolisisi. Sitä kautta täytyy yrittää ansaita peliminuutteja, varmalla jääkiekolla.

Alkukesästä noroviruksen takia painoa menettänyt Suomela sai alkuvaikeuksien jälkeen hyvän harjoituskesän ja lisää voimaa.

– Olen painavampi kuin koskaan. Ja kyse ei ole läskistä, hän hymähtää.

– Olen saanut lisää voimaa, mikä näkyy ja tuntuu etenkin luistelussa. Pelaaminen on tuntunut kropassa tosi hyvältä. Suunta on oikea.

Junnutähtiä hitaammin kypsynyt Suomela on 25-vuotias. Sopimus on katkolla kauden jälkeen, ja viime kaudella 27 NHL-ottelua (3+5=8) pelannut hyökkääjä tietää, että hänen mahdollisuutensa on tässä ja nyt.

Uutta ei välttämättä tule. NHL on raakaa bisnestä ja varauksen kautta organisaatioon tulleet pelaajat ovat aina erilaisia sijoituksia. Jos pelaajat ovat tasavertaisia, nuorempi ja varattu pelaaja ajaa yleensä edelle.