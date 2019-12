Henri Jokiharju osui murskavoitossa – myös Rasmus Ristolainen pisteille

Buffalo Sabres löylytti New Jersey Devilsiä kotonaan maalein 7–1. Buffalo löi New Jerseylle luun kurkkuun jo ensimmäisessä erässä mättämällä viisi maalia.

New Jerseyn maalilla aloittanut Louis Domingue komennettiin vaihtoon ensimmäisen erän päätteeksi, ja hänen tilalleen luisteli Mackenzie Blackwood.

Rasmus Asplundin 5–0-osuma oli samalla ruotsalaishyökkääjän NHL-uran ensimmäinen maali. New Jerseyn Sami Vataselle kirjattiin joukkueen ainoasta maalista syöttöpiste.

Voitolla Sabres venytti pisteputkensa viiden ottelun mittaiseksi. Joukkue ei ole siis hävinnyt viidestä viimeisimmästä ottelustaan yhtään varsinaisella peliajalla. Otteluista kaksi on päättynyt Sabresin voittoon.

New Jerseyllä on ollut vaikeaa, sillä joukkue on hävinnyt viimeisestä seitsemästä pelistä viisi.