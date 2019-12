Mike Babcockin potkuista alkoi vyöry – NHL:n valmennuskulttuuri puhuttaa, näin kommentoi Ville Leino: ”Aika rajua peliä”

Mike Babcockin alaisuudessa NHL:ssä debytoinut Ville Leino kertoo näkemyksiään jääkiekon valmennuskulttuurista ja kanadalaisesta menestysvalmentajasta.

On puhuttu jopa jääkiekon Me Too -kampanjasta.

Ensin lähti tv-kommentaattori Don Cherry, sitten Toronto Maple Leafsin päävalmentaja Mike Babcock ja sitten Calgary Flamesia luotsannut Bill Peters.

Cherryn ja Petersin kohdalla kyse oli rasistisista kommenteista, mutta molemmat ovat yhtä lailla olleet myös tuulahduksia ns. vanhasta maailmasta.

Babcockin potkut tulivat pitkälti Leafsin syksyn huonojen tulosten takia – mutta sen jälkeen julkisuuteen alkoi vyöryä tietoja Babcockin kyseenalaisista valmennusmetodeista. Tapetilla on ollut valmennuskulttuurin iso kuva. Babcockin ja etenkin Petersin kohdalla on puhuttu vallan väärinkäytöstä ja fyysisestä sekä henkisestä väkivallasta.

Entinen jääkiekkoilija Ville Leino aloitti NHL-uransa vuosikymmen sitten Detroit Red Wingsissä menestysvalmentaja Babcockin alaisuudessa.

– Tiukka kundi ja siinä mielessä vanhan liiton valmentaja, että hierarkian ja sen ylläpidon takia oli tietty etäisyys pelaajiin. Hän ei ollut niinkään pelaajaläheinen valmentaja, mutta tiesi myös asiansa. Tosi tarkkaavainen valmentaja, joka teki paljon analyyseja. Hänellä oli omankaltaisensa huumori, Leino kertoo Ilta-Sanomille.

Mitä tarkoitat?

– Hän osasi tavallaan tehdä jonkun pelaajan kohelluksen naurunalaiseksi. Ei sinällään mitenkään julmalla tavalla, eli kyllä se sinänsä oli mielestäni ihan asiallista huumoria, Leino muotoilee.

Julmistakin metodeista on puhuttu. Babcockin potkujen jälkeen tuli mm. julkisuuteen, että hän pani tulokaskauttaan pelanneen Mitch Marnerin listaamaan joukkueen pelaajat järjestykseen sen mukaan, ketkä tekevät eniten ja ketkä vähiten töitä. Sitten Babcock paljasti Marnerin arviot osalle hänen joukkuekavereistaan.

– Aika uuvuttavaa se oli, tietyllä tavalla mikromanagerointia. Babcock osasi ilmaista asioita tarkoituksellisesti aika töksäytellen. Hänestä voi saada helposti ylimielisen kuvan.

Mike Babcock Toronton vaihtoaitiossa 9. marraskuuta.

Leinolle ei ollut suuri yllätys, että Babcockin tie nousi, ainakin Torontossa, pystyyn ja että hänestä on alettu puhua julkisuudessa kyseenalaiseen sävyyn.

– Taustalla on kytenyt, ja varmaan tietyn sortin vihamiehiäkin Babcockille on tullut enemmänkin kuin mitä on ollut esillä. Kun puhutaan tietynlaisesta ylimielisyydestä, narsistisuudesta ja tarpeesta olla oikeassa, niin oli se odotettavissa, että jossain kohti joku sanoo jotain. Täytyy kuitenkin sanoa, että pahempiakin on olemassa. Eikä niinkään edes välttämättä NHL:ssä.

”Aika rajua peliä”

Babcockiin ja Petersiin henkilöitynyt keskustelu on käynyt kuumana eri kanavissa.

Myös Leino on seurannut mielipiteidenvaihtoa ja pohtinut asiaa myös muiden ihmisoikeuskohujen ja esimerkiksi Me Too -liikkeen kautta. Nyt myös jääkiekko näyttää olevan murroksessa.

– Onhan koutsaus ollut aika rajua peliä entisaikoina. Aika tiukkoja linjauksia syyllistäväänkin sävyyn on tullut moneltakin valmentajalta. Kasvuympäristö on sellainen jo nuorena ja junnuista asti, että koutsilta tulee suoraan aika rajua kamaa. Ei siinä mitenkään päätä silitelty. Nykypäivänä valmentajien käytös on muuttunut ja muuttuu tämän myötä varmasti yhä enemmän, Leino sanoo.

Perään hän muistuttaa:

– Ajat ja asiat muuttuvat. Kauhean vanhojen asioiden kaivelu on mielestäni kuitenkin turhaa, koska asiat eivät siihen maailman aikaan ole olleet valideja.

Leino ei ole Twitterissä eikä ole seurannut hänen entisen pelikaverinsa Daniel Carcillon kampanjointia valta-asemaansa väärin käyttäviä valmentajia kohtaan. NHL:n vihollisena näyttäytyvä Carcillo, entinen tappelija, on viime vuosina käynyt sotaansa myös päävammoja ja NHL:n lepsua suhtautumista kohtaan. Tästä Leinokin on toki tietoinen.

– Moni on liigan päässä ilmeisesti aika kuumanakin niistä kannanotoista. Ja kyllähän ne pään ongelmat ovat faktaa. Eivät ne siitä piilottelemalla ja hyssyttelemällä parane, jos haluaa tehdä muutosta, Leino sanoo.

Ville Leino on nykyään Billebeino-vaatemerkin toimitusjohtaja.

Lyhykäisyydessään kyse on valta-aseman väärinkäytöstä ja siihen puuttumisesta.

– Siitähän tässä toki on kyse. Minäkin olen nyt oman firmani toimitusjohtaja. Jos käyttäisin pienintäkään osaa vastaavista ilmauksista, olisin saman tien jossain... Ei tulisi mieleenkään edes vahingossa käyttää sellaista. Mutta missä se raja sitten menee? Urheilu on urheilua, ja kyseessä on häilyvä raja. Ajat muuttuvat, ja onhan se kama aika kovaa, jos verrataan tavalliseen työelämään. Eivät ne kaikki metodit lätkässä ole kauhean hyviä olleet, mutta ei kai sitä myöskään voi aivan tavalliseksi työpaikaksikaan muuttaa.

Muun muassa Carcillo on voimakkaasti vastustanut myös nuorten pelaajien nöyryyttämistä ja erilaisia tulokasriittejä, jotka ovat olleet arkea NHL:ssä ja erityisesti Kanadan junioriliigoissa.

– Minun aikanani nuorille näytettiin oikein kunnolla ja ekstrana, että miten homma toimii. Kun miettii sitä Marnerinkin juttua, niin jos kehittyvässä iässä tekevälle nuorelle tekee tuollaista, niin ovathan ne aika kovia paikkoja. Puhutaan vähän kuin henkisestä hyväksikäytöstä. Ja tosiaan Babcockinkaan keissi ei varmaankaan ole pahin, vaan eiköhän sekä Suomessa että jenkeissä ole menty vielä pidemmällekin.

Leino pohtii, mikä merkitys nuorten pelaajien ”erikoiskohtelun” poistamisella sitten olisi ja on.