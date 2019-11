Patrik Laine selitti, miksi hän otti ihoonsa leijonan ja jokerin – sai idean tatuointien ottamiseen katsellessaan hyvää ystäväänsä Roope Hintziä

NHL

Patrik Laine kertoi tatuoinneistaan – sai idean katsellessaan hyvää ystäväänsä Roope Hintziä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/TSNHockey/status/1182340966587482112?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1182340966587482112&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.is.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FTSNHockey%252Fstatus%252F1182340966587482112