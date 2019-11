NHL

Teuvo Teräväisen hurja vire jatkuu, nousee kohisten pistepörssissä – myös Sebastian Aho loisti voitossa

Pistepörssi

Leon Draisaitl, Edmonton 16+32=48 (26 ott.) Connor McDavid, Edmonton 18+29=47 (26) Brad Marchand, Boston 16+23=39 (23) David Pastrnak, Boston 20+16=36 (23) John Carlson, Washington 8+28=36 (25) Nathan MacKinnon, Colorado 14+19=33 (23) Austan Matthews, Toronto 16+14=30 (25) Patrick Kane, Chicago 11+29=30 (23) Jonathan Huberdeau, Florida 10+20=30 (24) Jack Eichel, Buffalo 14+15=29 (23) Elias Pettersson, Vancouver 10+19=29 (24) Aleksander Barkov, Florida 7+22=29 (24) Artemi Panarin, NY Rangers 12+15=27 (21) Andrei Svetshnikov, Carolina 11+16=27 (24) Teuvo Teräväinen, Carolina 7+19=26 (24)

Sunnuntain kierros