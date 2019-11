NHL

Video: Mustasilmäinen NHL-kovis hukkasi hampaansa kesken ottelun – sai mailasta kipeästi kasvoihinsa

New York Rangersin hyökkääjä Brendan Lemieux koki yön NHL-kierroksella kovia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Sportsnet/status/1198075329623076864