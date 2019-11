Toronton kriisi yltyy – sensaatiojoukkueen satumainen putki jatkuu, tässä ovat NHL:n kuumimmat ja kylmimmät joukkueet

NHL

Toronton kriisi yltyy – sensaatiojoukkueen satumainen putki jatkuu, tässä ovat NHL:n kuumimmat ja kylmimmät jo

Islandersin huima putki jatkuu





NHL:n kuumimmat joukkueet (15 peliä)

New York Islanders 14–0–1 (29) Washington Capitals 12–1–2 (26) Dallas Stars 11–3–1 (23) St. Louis Blues 10–3–2 (22) Florida Panthers 9–3–3 (21)

Kylmimmät joukkueet

Detroit Red Wings 4–8–3 (11) Buffalo Sabres 5–8–2 (12) Anaheim Ducks 5–8–2 (12) Toronto Maple Leafs 5–7–3 (13) Los Angeles Kings 6–8–1 (13)