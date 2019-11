Edmontonin supertähdet täysin käsittämättömässä vireessä NHL:ssä – McDavid teki ennätyksensä, Draisaitl dominoi pistepörssiä

NHL

Edmontonin supertähdet täysin käsittämättömässä vireessä NHL:ssä – McDavid teki ennätyksensä, Draisaitl domino

Pistepörssi

Leon Draisaitl, Edmonton 15+26=41 (21 ott) Connor McDavid, Edmonton 14+23=37 (21) David Pastrnak, Boston 16+15=31 (18) Brad Marchand, Boston 11+19=30 (18) John Carlson, Washington 8+22=30 (20) Auston Matthews, Toronto 13+13=26 (20) Nathan MacKinnon, Colorado 11+15=26 (19) Aleksander Barkov, Florida 6+19=25 (19) Jonathan Huberdeau, Florida 9+15=24 (19) Elias Pettersson, Vancouver 8+16=24 (20)