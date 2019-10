NHL

Hirmuvireinen Roope Hintz kantoi Dallasin vihdoin voittoon – Mikko Rantanen sooloili upean maalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=jamie+benn

https://www.is.fi/haku/?query=aleksandr+radulov

Colorado jatkoi loistoiskussa

Lauantain kierros