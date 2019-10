NHL

Connor McDavidin alku on NHL:n hirmuisin yli 20 vuoteen – todellinen yllätysjoukkue keikkuu sarjan kärjessä

https://twitter.com/PR_NHL/status/1184686911266394112

NHL:n pistepörssi

Connor McDavid, Edmonton 5+12=17 (7 ottelua) Leon Draisaitl, Edmonton 6+9=15 (7) John Carlson, Washington 3+11=14 (8) Sidney Crosby, Pittsburgh 4+8=12 (7) Mark Scheifele, Winnipeg 4+8=12 (8) Patrik Laine, Winnipeg 3+9=12 (8) David Pastrnak, Boston 6+4=10 (6) Mark Stone, Vegas 5+5=10 (7) Mikko Rantanen, Colorado 4+6=10 (6) Jack Eichel, Buffalo 4+6 (7)