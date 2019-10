Kommentti: Hämmentävä pistesaldo on sivuseikka – Patrik Laineen NHL-kauden alku osoittaa, ettei hän höpötellyt lämpimikseen

NHL

Kommentti: Hämmentävä pistesaldo on sivuseikka – Patrik Laineen NHL-kauden alku osoittaa, ettei hän höpötellyt

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuumia ja kylmiä putkia

Nälkäinen ja aktiivinen Laine