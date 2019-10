NHL-joukkueet vaihtoivat kesällä ongelmapelaajiaan, nyt toinen johtaa maalipörssiä – Edmontonissa hymy korvissa

NHL

NHL-joukkueet vaihtoivat kesällä ongelmapelaajiaan, nyt toinen johtaa maalipörssiä – Edmontonissa hymy korviss

James Neal teki neljä maalia New York Islandersin verkkoon. Hän on kolmen ottelun jälkeen yhden osuman päässä viime kauden maalimäärästään.

